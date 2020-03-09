江啟臣助度罷韓 鄭照新：是跟韓一起協助市政

罷韓團體今上午送40萬份連署書到高雄市選委會，並表示預計6月中旬罷免投票，高雄市新聞局長鄭照新說，市府必須強調，高雄市選委會是受到中選會依法監督跟管轄的單位，市府尊重中選會及高雄市選委會獨立行使職權的權利，也尊重主辦單位送件的權利，市府不會做過多介入。

對於今天宣誓就職的國民黨主席江啟臣曾說要幫韓過罷免危機，鄭照新說，希望國民黨成為一個整合的整體，對於所有執政縣市爭取資源的部分，能夠充分提供支援，包括在中央的問政，也能夠針對高雄市政府對於中央需要補助經費的部分，能夠給予關懷，而各地方政府也會共同來跟黨中央合作。

對於罷韓團體質疑副市長陳雄文擔任高雄市選委會主委行政不中立，鄭照新說，這樣的說法完全不符合過去數十年來中央選舉法規的規範，依照中央選舉委員會所頒的直轄市、縣市選舉委員會提報擬任主任委會注意事項規定，擬任主任委員人選應由各所在直轄市、縣市政府正、副首長跟幕僚長擔任，由三者之一擔任，皆符合規定。

鄭照新強調，高雄市選委會是受到中央選舉委員會的管轄及指揮，所以只要中選會主委沒有行政不中立的問題，高雄市選舉委員會一切依法行政，不會有偏頗問題，至於高雄市府是絕對尊重中央選舉委員會及高雄市選委會一切依法行政的作為。

鄭照新說，高雄市政府現在最重要的，第一是專心推動市政，第二是在防疫的當下，全力配合中央進行防疫的工作，尤其是現在全球的疫情發展情況渾沌不明，美國甚至有疫情擴大的狀態，所以目前為止高雄市府專心防疫，雖然罷韓主辦單位今天送件可能是超過百人以上的戶外活動，但即使是針對高雄市政府，市府也呼籲主辦單位要關心自己的健康，也關心群眾的健康，這種比較大型的群聚活動可以做好防疫措施，共同為防疫努力。

對於江啟臣說要協助挺過罷韓，鄭照新說，江啟臣在當選後，已經第一時間跟韓國瑜通過電話，主席希望協助高雄市政治理完善，包括治理人才、中央經費爭取等給予整合與支援，並不是協助韓國瑜，而是跟韓國瑜一起協助高雄市民與高雄市政，「並不是幫忙韓國瑜，而是國民黨要成為一個整體，包括高雄及其他執政縣市的治理上有所表現、作為，讓選民看到國民黨接地氣的誠意」，而地方執政縣市也會反過來支援黨中央團結一起，做良善整合溝通。