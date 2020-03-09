「長者在家做口罩」引批評 陳超明澄清喊：網友只看顏色

國民黨立委陳超明日前質詢時指出，中央為何不推年長者在家自製口罩以減少產量不足問題，引發網友批評。事後，陳強調是指做「口罩套」，對於網友只看顏色批評感到遺憾，但音樂人許常德則認為，是陳看顏色沒在聽別人的批評。

陳超明5日在立法院質詢衛福部長陳時中說，口罩為何一定得要在工廠做，透過社區發展協會的年長人士動手做，也能減少現今口罩不足的問題，並要求中央可慮這項方法執行。消息一出，引來網友在ptt留言表示，「醫療級的家裡自己做？」、「你家無塵室喔？」還有人說，「我實在想不通為什麼你是立委」。

事後，陳超明也在臉書澄清，是希望透過民間力量製作「口罩套」，並搭配醫療級口罩或抗菌力較好的不織布，可用來延長醫療級口罩的壽命，也讓醫護人員有足夠的口罩可以使用，同時再次宣導防疫的觀念。

陳超明提到，防疫期間若能將宣導做的越多就能達到良好的防疫效果，這也符合政府所推廣的料敵從嚴，質詢的原意是希望防疫力量能擴大，礙於質詢時間因素沒表達清楚非常道歉，但許多網友只看政黨顏色就批評，讓他感到相當遺憾。

不過對於陳超明的回應，許常德則在臉書表示，「是這個人只看顏色吧，都沒在聽大家對他的批評」，而底下也有網友留言說，「錯了還硬拗」、「很丟臉的立委，沒有常識就算了，也沒有認錯的勇氣」、「聽到這言論下巴都要掉下來了」。