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罷韓應因防疫往後延？ 柯文哲：相信綠營會做理智判斷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署已達55萬份，罷韓團體今將40萬份連署書送網高雄市選委會；不過民眾黨立委蔡壁如日前接受專訪時卻提到，「罷韓」若是成功，高雄市長改選，民眾黨也不會缺席，引發熱議。

對此，民眾黨主席柯文哲今上午受訪時表示，疫情還沒有過去，在這個階段，自己不太贊成有太多的政治動作，有時候用一句話形容，就是「政治不正確」，等疫情穩定一些，這些事情要做再去做，現階段太多動作，他自己不是很贊成。

不過對於綠營支持者質疑，民眾黨沒有在罷韓過程出過什麼力，如今卻有意推市長補選人選，根本就是投機？

對此，柯文哲說，長期而言，作為一個政黨當然有些人才的尋覓培養，但是不是一定要在補選做動作，倒是覺得不一定，在疫情還沒有控制前，他不太贊成太多政治動作。

媒體追問，所以覺得疫情當前，罷韓時程應該要往後延？柯文哲則是歎了一口氣說，相信民進黨中央會做比較理智的判斷，今天如果說什麼事情都沒有，政治動作要來就來，但老實講，看到韓國、義大利的狀況，還是毛毛的，要小心。

疫情 罷韓 民眾黨

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