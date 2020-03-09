高雄藍議員呼籲別再對立 綠議員：韓國瑜主動辭職
罷韓情勢升溫，今天送交第二階段連署書到高雄市選委會，罷免投票可能落在6月中旬。國民黨高雄市議員陳麗娜說，不少市民期待市政安定，別再繼續對立、撕裂，「為何不能讓民選的韓市長4年時間」。民進黨高雄市議員黃文益則說，韓的政治生命岌岌可危，若第二階段門檻過關，是韓辭職最佳時機，呼籲巿長韓國瑜要有大智慧。
陳麗娜談到，罷韓團體不純粹是公民團體，背後有政治力運作，糧草充裕，動機很明白，就是政治操作與報復。她說，不少曾經支持韓國瑜選市長的高雄市民，雖然曾對韓選總統的正當性有質疑，但韓回歸市政後，市民也認同應該給他時間拚市政，且市府團隊兢兢業業，也有不錯成績，為何不能給韓市長4年時間，讓他繼續為高雄奉獻。
陳也說，高雄市人有度量、有包容心的，前朝市府施政上的缺失，市民也願意給時間、機會，應該讓市政安定，才是百姓之福。
黃文益則說，罷韓每一個階段作業幾乎都提早完成，可見市民對罷免案態度堅定，韓市長若認為疫情能救他，是大錯特錯。建議韓以大局為重，也為自己的歷史定位著想，若第二階段門檻過關，應該主動辭職。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言