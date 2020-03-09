影／罷韓團體送連署書到選委會 沿途高喊口號
罷韓團體今上午在鳳山行政中心集結，現場約百位志工聚集，4輛卡車載運連署書40萬份，到高雄市選委會由志工接力送交連署書，警方也協助護送連署書。眾人高呼百日罷韓，光復高雄。罷韓團體預留15萬份應對。
這些連署書今天一早由4輛3.5噸貨卡車，載往鳳山的高雄市選委會，罷韓團體與上百位志工們高呼口號，刻意經過鳳山行政中心，然後抵達高雄市選委會，並由山貓將所有罷免連署書運到門口，還由罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師、 wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔等人現場致詞。
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