新冠肺炎是主要敵人 柯文哲：不要七分防疫、三分打柯

新冠肺炎疫情持續延燒，不過台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時，誇讚衛福部長陳時中做得很好；不過當被問及若由他指揮？柯則笑說，「我來指揮應該也不會太差」，引發熱議。對此，柯文哲今上午受訪時直言，其實整段訪問你去聽，也沒有什麼問題，你要拿一句話出來切，「我只能說辛苦了」。

不過外界質疑，柯文哲在防疫期間屢爆爭議，包括洩露陽明山隔離所地點等，若由柯來指揮，似乎還是「有差」。

對此，柯文哲說，他的態度還是這樣子，現階段新冠肺炎還是主要敵人，不希望「七分防疫、三方打柯」，這沒有必要。

柯文哲表示，我們也不會故意洩露什麼東西，就像陳時中也會不小心講出某家醫院，其實我們有時候講話也不是要刻意怎麼樣，就像之前自己接到衛福部公文，當時說要公布集中收容所，對他而言，都看過公文了，也不覺得一定要當作秘密來處理。

柯文哲表示，防疫當年，我們還是一致，只要中央決定，我們就是一體奉行，雖然有自己的主張，但是只要他們一旦決定，還是會遵守，這些都是沒有必要的紛擾，先把疫情克服過去再說。