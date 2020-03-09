邱于軒籲江啟臣 成立守護高雄應變小組

國民黨高雄市議員邱于軒呼籲黨主席江啟臣成立「守護高雄應變小組」，罷韓一役，形同國民黨的山海關，也是國民黨展現團結的最好作為。

邱于軒說，如何協助，她有以下幾點建議江啟臣，一是協助高雄爭取中央預算，高雄財政困窘眾所皆知，許多建設急需中央經費挹注，如她極力爭取的林園「上架所」，也需立委協助申請漁業署補助才能在今年動工，希望江啟臣能在立院成立窗口，優先協助高雄市府協調中央部會，別讓去年高雄登革熱經費事件重演。

二是協助高雄議會布局空戰，邱說，網路聲量幾乎主導輿論走向，然而高雄市議會在空戰的戰力上卻亟待加強，希望黨中央能提供空戰人材，在黨團欲設定議題或回應對方時提供建議，亦可號召外縣市擅長議題戰的議員，共同發揮戰力，強化論述。

三是商討罷韓因應對策，她說，目前對於罷韓的因應策略分歧，有人建議出來投反對票，也有人建議冷處理，建請黨中央彙整因應之道再與韓市府及黨籍議員討論，共同商討對策。最後是協助推銷高雄市政成績，建請黨中央協調國民黨縣市首長，協助推銷高雄市政成績或推銷高雄觀光和農特產等，讓韓市府的努力能被更多民眾看見。

邱說，罷韓一役，事關重大，身為國民黨的一分子，沒有人是局外人，只有真正團結，真心守護，才能化危機為轉機，「2018一人救全黨，2020換我們一起守護高雄。」

民進黨高雄市議員陳致中則說，罷韓40萬份連署書已送達選委會，民意來勢洶洶，市府想必如坐針氈，但仍要呼籲選委會務必秉持行政中立、公正處理，切莫使小手段剔除合格件、或技術拖延投票時間等。「事已至此，何妨直球對決，韓市長的去留就交給偉大市民裁決！無論結局，大家都要尊重！」