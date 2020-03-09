憂陸委會被矮化 陳柏惟建議我國成立「內交部」

陸委會組織定位今天再掀討論，基進黨立委陳柏惟今天在立法院外交國防委員會質詢時指出，他認為目前我國陸委會與中國國台辦並不對等，建議未來外交部可以成立「中國司」或我國也可以成立統戰部或「內交部」將陸委會併入，才不會造成對方國台辦一發言就必須由我國總統回應的不對等狀態。

陳柏惟表示，中國國台辦是設在統戰部裡面，但我國沒有統戰部，他建議未來外交部可以成立中國司。外交部長吳釗燮則回應，「可以討論，但是超出我的職權。」

陳柏惟說，目前對許多問題，陸委會不能回應，因為陸委會只能交流，不能做壞人。去年一月二日中國國家主席習近平提出「一國兩制台灣發案」，由蔡總統來回沒問題，對方之後都是國台辦發言，但又要總統來回，這樣是對國家的貶低，他建議可以成立「內交部」或統戰部將陸委會併入，現在陸委會整天被人家吃豆腐就飽了。

吳釗燮回應，如果仔細去看陸委會對外發言，這兩、三年來，尤其是去年一月二日之後，陸委會發言非常強，仔細去看，應該會對陸委會感到放心，外交部不處理涉中議題，但若中國在國際上對我國有任何不友好，外交部也不會放過中國。

隨後陳柏惟又提到「中國是不是外國？」吳釗燮則回，「問陸委會比較好。」