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影／罷韓投票 領銜人陳冠榮：落在6月13日左右

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
罷韓團體送連署書。記者蔡孟妤／攝影
罷韓團體送連署書。記者蔡孟妤／攝影

罷韓團體今上午8點多在鳳山行政中心集結，現場約百位志工聚集，4輛卡車載運正、副本連署書80萬份，將走到高雄市選委會由志工接力送交連署書，警方也協助護送連署書。集結時，眾人高呼百日罷韓，光復高雄。

9點後眾人開始往選委會出發，途經慈濟宮，罷韓法定領銜人醫師陳冠榮、wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人醫師李佾潔、台灣基進新聞部副主任張博洋在廟前參拜，祈求平安順利後即前往高雄市選委會。

挺韓幾位民眾也到選委會前舉旗舉標語支持韓國瑜。挺韓民眾強調，他們也有加油的權利，罷韓團體則志工呼籲不要跟不同意見者起衝突，否則所有矛頭會指向他們，活動會功虧一簣。警方圍成人牆，將兩方人馬分開，雙方未起衝突。

陳冠榮說，今天如韓國瑜所願，40萬份包裹在遮羞布底下的已經造冊完成的連署書送交到選委會，40天之內完成送交40萬份連署，這樣的進度遠超乎預期，今天連署書整理完成，100天後將會進行選舉。根據估算，最可能的選舉期間會落在6月中旬，也就是6月13日的周末。他們會堅持走到最後，100天以後，相約在一個更好的高雄，沒有韓國瑜的高雄見。

韓國瑜 選委會 罷韓

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