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罷免壓力升高 高市府：市政優先、全心投入防疫

聯合報 / 記者蔡孟妤邱奕能林伯驊王慧瑛／高雄即時報導
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼進行中，罷韓團體今天送交第二階段連署書到高雄市選委會，隊伍浩浩蕩蕩從市府鳳山行政中心出發，一路高呼「百日罷韓 光復高雄」，不少志工、民眾隨行。面對罷免的聲浪，高雄市政府回應，市府除專注市政推動外，現階段全力配合中央指揮做好防疫工作，也為登革熱防治工作超前部署，正全力以赴。

罷韓團體上午9點30分左右到達高雄市選委會門口，有支持韓國瑜的男子高呼「韓市長加油」，也提到「你們有罷免的自由、我們有加油的自由」，罷韓團體這方也提醒群眾保持冷靜，相互尊重。

罷免行動發起人之一的尹立表示，為實踐這一百天後的公民權，罷韓團體自去年六月27日宣布一階罷韓連署，投入整整8個月，二次連署、一次大遊行才走到今天。尹立也質疑，韓國瑜違法指派政務副市長掌控選委會，不理會公職人員利益衝突迴避法。

對罷韓團體質疑高雄市選委會作業刁難，認為副市長陳雄文身兼選委會主委角色不夠中立，高雄市政府表示，市府尊重主辦單位送件，與受中選會「指揮」管轄的高雄市選委會獨立行使職權，沒有公正性問題。

市府也說，新冠肺炎疫情險峻，高雄市政府除專注市政推動外，現階段全力配合中央指揮做好防疫工作，也為預期的登革熱防治工作超前部署，全力以赴。也提醒防疫期間，疫情發展情況不明，即使主辦單位針對對象為高雄市政府，也要請主辦單位人員保重健康，做好公開群聚活動防疫措施，保護公眾衛生安全。

罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影
罷韓團體今天上午將第二階段連署書送到高雄市選委會，罷免行動進入另一階段。記者劉學聖／攝影

高雄市 罷韓 選委會

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