2位立委隔離就關閉院區 立院擬全採視訊會議

因應新冠肺炎防疫，立法院秘書長林志嘉今表示有三個備案，將視情況啟動，若有兩名委員遭隔離，就會關閉院區，研議另外形式的開會，希望讓委員會跟院會都能開，擬用視訊方式處理。

司委會今邀請林志嘉報告立院因應「新冠肺炎」防疫措施及執行成效，民進黨立委周春米詢問防疫措施是否會持續超前部署，視疫情滾動式檢討，避免發生上周7個委員會在9樓大禮堂聯席會議，無論電梯跟擠滿官員與立委的情形。

林志嘉則表示，確實有針對疫情準備方案，第一是大禮堂的會議室可能關閉，讓大家使用比較安全、通風的會議室；第二、若是有立委或是職員被隔離，立院也會有限度停止部分會議；第三、如果真的情況嚴重將要求休會，禁止進入院區，研議另外形式的開會，希望讓委員會跟院會都能開，擬用視訊方式處理。

林志嘉後續補充解釋，若有一名立委確診，立法院可能接近半休會狀態；如果有兩位，整個立法院區就不能使用，基本上就會進入遠距視訊會議，目前視訊會議工具已經備妥，就差視訊投票因為效力還有經過朝野協商，是否視訊投票也算法定決定等等仍須討論。