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防疫取消全國酒測惹議 徐國勇：酒測次數沒減少

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長徐國勇今上午列席立法院內政委員會。記者鄭媁/攝影
內政部長徐國勇今上午列席立法院內政委員會。記者鄭媁/攝影

因應新冠肺炎疫情，內政部上周拋出停止全國性酒測，引發議論。內政部長徐國勇今天赴立法院內政委員會備詢前受訪重申，中央與地方對酒駕零容忍的態度沒有改變，酒測次數也沒有減少，他仍認為應給予彈性，警力部署才有縱深。

徐國勇指出，在酒駕防制上，警察同仁都以最嚴格標準，警政署亦強調絕不會減少次數。為防止疫情擴散，立法院上周通過附帶決議，要求落實分區、分流、異地辦公措施，內政部都會配合。

徐國勇說，尤其現在歐洲疫情嚴重，政府要防止這一波疫情影響台灣，他認為，是否為全國性酒測不是重點，要做到防疫零空隙、酒駕零容忍才是最重要的。

徐國勇說，警察從去年非洲豬瘟開始全力投入協助檢疫工作，接下來又逢選舉，好幾個月沒休息，好不容易過年，新冠肺炎疫情又隨之而來，他也相當不捨。

徐國勇說，請全國民眾與網友思考，當一位居家檢疫者出門趴趴走，更有案例從基隆跑到高雄，警察一路追，這期間浪費了多少警力？警察也是人，需要休息。

徐國勇說，全國性酒測暫停，是警政署2月12日就發文，大家可以檢視這一個多月來有減少次數？酒測執行也沒有因此放鬆，「實施一個月，績效都很好，」他認為，應該給與警察鼓勵，也請大家多體恤。

為防止高風險人士入境， 避免疫情擴散，徐國勇指出，今年1月23日至3月5日，共計攔阻拒入對象649人，居家檢疫者目前累計已達4萬多人。部內也適時運用戶役政資訊系統等管道，確認相關聯繫資訊，並請地方民政體系，透過電話聯繫及實地訪視，進行健康關懷追蹤。

此外，徐國勇說，警察亦積極協助查訪居家隔查處疫情相關假訊息案件，今年1月24日至3月5日，一共偵處116件、移送87件。

徐國勇 疫情 警察 酒測

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