李永得請假隔離？ 副主委：避免與大家直接接觸場合

日前曾來台演出的澳洲音樂家確診感染新冠肺炎，外傳客委會主委李永得因間接接觸，目前被隔離檢疫中。立法院聯席委員會今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，因李永得請假再成關注焦點，副主委楊長鎮表示，李永得曾接觸過澳洲音樂家接觸過的人，還不需要自主管理隔離，是高標準、求謹慎所以請假。

楊長鎮說，之所以李永得請假，也因客委會的預算比較單純，所以由副主委代表出席。對於自我隔離的傳聞，楊說，這是有點誤會，李為求謹慎，上周五也沒有出席院會，至於是否照常到客委會上班？楊表示，這也要看實際情況，目前相關準則，李不需要自我隔離檢疫，但因李採高標準，會盡量避免與大家太直接接觸的場合。

對於李永得自我隔離檢疫的傳聞，客委會上周六也發出新聞稿澄清，客委會表示，李永得並未與澳洲音樂家接觸過，李是在3月1至2日期間，客委會曾辦理一項參訪活動，確診新冠肺炎的澳洲音樂家並沒有參加此項活動，但受邀參加此活動的貴賓中，有人曾經與這名音樂家有直接接觸，此人目前在居家隔離當中。