李永得請假隔離？ 副主委：避免與大家直接接觸場合
日前曾來台演出的澳洲音樂家確診感染新冠肺炎，外傳客委會主委李永得因間接接觸，目前被隔離檢疫中。立法院聯席委員會今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，因李永得請假再成關注焦點，副主委楊長鎮表示，李永得曾接觸過澳洲音樂家接觸過的人，還不需要自主管理隔離，是高標準、求謹慎所以請假。
楊長鎮說，之所以李永得請假，也因客委會的預算比較單純，所以由副主委代表出席。對於自我隔離的傳聞，楊說，這是有點誤會，李為求謹慎，上周五也沒有出席院會，至於是否照常到客委會上班？楊表示，這也要看實際情況，目前相關準則，李不需要自我隔離檢疫，但因李採高標準，會盡量避免與大家太直接接觸的場合。
對於李永得自我隔離檢疫的傳聞，客委會上周六也發出新聞稿澄清，客委會表示，李永得並未與澳洲音樂家接觸過，李是在3月1至2日期間，客委會曾辦理一項參訪活動，確診新冠肺炎的澳洲音樂家並沒有參加此項活動，但受邀參加此活動的貴賓中，有人曾經與這名音樂家有直接接觸，此人目前在居家隔離當中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言