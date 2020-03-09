4輛卡車載80萬份罷韓連署書 百人隊伍赴高巿選委會

罷韓團體今上午8點多在鳳山行政中心集結，現場約百位志工聚集，4輛卡車載運正、副本連署書80萬份，將走到高雄市選委會由志工接力送交連署書，警方也協助護送連署書。集結時，眾人高呼百日罷韓，光復高雄。9點後眾人開始往選委會出發。

罷韓二階連署書突破55萬份，罷韓團體預留15萬份應對，先挑選40萬份造冊，連同副本裝箱，共80萬份，今天上午9點送進高雄市選委會。