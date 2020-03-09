吳斯懷質疑蔡英文如慈禧引戰 國防部：不在壓力下屈服

國民黨立委吳斯懷就任後，連向行政院發出廿餘件書面質詢，其中質疑蔡總統「宛若清朝慈禧向八國聯軍宣戰」，呼籲不能對大陸輕啟戰端的說法，曾引起綠營立委圍剿與關注。國防部現也已以書面回應表示，面對中共兩度逾越台海中線，嚴重危害區域安定及破壞兩岸現狀，國軍戮力建軍備戰，「我們絕非弱者，絕不會在壓力下屈服」。

吳斯懷在書面質詢質疑蔡英文總統挑釁中國，若中共發動戰爭，「我們真的準備好了嗎？」行政院回應時表示，面對中國大陸對台文攻武嚇、打壓我國際空間，政府兩岸政策一貫，不會貿然升高對抗，亦不會屈從退讓，更不會犧牲國家主權與台灣民主。台灣為亞太地區和平之堅定維護者與積極溝通者，美方亦多次強調，臺灣為其「印太戰略」重要夥伴，台美間深化各項交流合作有助於區域和平穩定。

國防部則表示，中國大陸近期向外擴張，持續派遣機艦繞台，二度逾越台海中線，已嚴重危害區域安定及破壞兩岸現狀，近年來國軍戮力建軍備戰，整體戰力已有顯著提升，國人應一致對外，向對岸蠻橫舉動傳達明確訊息，我們絕非弱者，絕不會在壓力下屈服。