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回應吳斯懷 行政院：「中華民國台灣」是社會最大共識

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國民黨不分區立委吳斯懷。圖／本報資料照
國民黨不分區立委吳斯懷。圖／本報資料照

國民黨不分區立委吳斯懷行政院提出書面質詢，質疑蔡總統試圖以「中華民國台灣」的說法，置換民進黨的「獨立國家」夢想，並襲奪國民黨主導中華民國的話語權，他提醒蔡總統勿玩弄中華民國憲法。但行政院回應表示，為避免將我國與中華人民共和國混淆，常以「中華民國（台灣）」、「the Republic of China （Taiwan）」稱呼我國，這項作法已行之有年。

行政院回應表示，中華民國為我國的國名，而台灣為我們安身立命之所在，此為台灣社會最大的共識。國際社會除以正式國號稱呼我國外，為避免將我國與中華人民共和國混淆，常以「中華民國（台灣）」、「the Republic of China （Taiwan）」稱呼我國，此做法已行之有年。

行政院表示，為利與各國溝通更為順暢，並減少不必要的誤解，我政府對外文書經常使用「the Republic of China（Taiwan）」，外交部官網亦使用「the Republic of China（Taiwan）」的國名稱謂；另我國現行護照封面除正式國號外，亦加上「TAIWAN」字樣，都是為與中華人民共和國在國際上作明確區別。

中華民國 行政院 國民黨 吳斯懷

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