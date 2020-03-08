名家破解新冠肺炎／高虹安：善用大數據 防疫事半功倍

口罩實名制上路已滿月，許多地方依舊一罩難求。曾任鴻海集團工業大數據辦公室主任的民眾黨立委高虹安表示，口罩日產量已達到千萬片產能，下階段的重點應著重在分配，這部分大數據能幫得上忙。

熟悉資訊運用整合的高虹安表示，鴻海從生產、物流到銷售導入大數據行之有年，相關經驗也適用於口罩產線，能讓物流、配售點效率更精進；大數據還能用於預測疫情的發展趨勢與大眾心理狀態，若能搭配如實名制口罩販賣機、電子圍籬、機器人等新科技，相信能讓政府防疫事半功倍。

●滾動調整 智慧化配售口罩

高虹安說，過去在企業任職時，每天生產、物流、銷售的產品數以百萬計，透過大數據分析，所有環節都能整合成一個平台，隨時滾動式調整，此概念也能運用在口罩配售上；過去這段時間的配售數據是大數據的重要線索，透過分析，能清楚掌握哪些據點要及時補貨，或減少配售量。

高虹安日前在立院質詢時，就曾秀出運用大數據彙整出的「口罩地圖」，哪些配售點欠缺或多出多少口罩，一目了然，連衛福部長陳時中也說「可以教教我們」。行政院即將推出的口罩實名制２‧０，也導入大數據概念，高虹安說，樂於見到政府更智慧化地管控口罩量。

●安定民心 掌握搜尋關鍵字

大數據不只能用在產銷面上，更能藉由過去資訊預測未來。高虹安表示，透過大數據分析，能找出疫情大爆發前的徵兆與事後軌跡，作為政府防疫的規畫參考，及提供決策者預警操作與資源調度，讓防疫工作更有效率。

高虹安表示，網路上的瀏覽紀錄也是大數據運用的一環，若一個地區的民眾搜尋疫情關鍵字頻率大增，代表恐慌心理可能較強烈，例如義大利、挪威的相關瀏覽量就在近日直線上升，其政府就必須在防疫同時，要有安定民心的措施；這部分經驗同樣值得我國參考。

●電子圍籬、機器人 新科技協防

除了大數據，許多新科技也能讓防疫更有力。高虹安說明，若能在醫療院所導入機器人技術，將可應用於汙染器械、衣物、醫療廢棄物回收、病患或訪客生理量測、藥品餐食運送、環境消毒等，可減少一線醫療人員直接接觸病患，降低感染風險。

高虹安指出，部分縣市針對居家隔離、檢疫者，會配發智慧型手機作為監控使用，若檢疫者不將手機帶在身上，恐失去防疫功效，因此建議能採行更有效率的「電子圍籬」，設定其活動範圍，一有越界便會立即通報，以遏止層出不窮的違規事件。

另外，由於近來藥局販售口罩，讓藥師疲於奔命，高虹安建議，政府透過大數據分析出口罩購買熱門據點後，可在藥局設置實名制口罩販賣機，一方面減輕人力負擔，也能讓沒時間排隊買口罩的民眾，方便就近且快速購買。