叫蘇貞昌閉嘴引論戰 林奕華：生氣是為了替藝文界發聲

國民黨立委林奕華前天在立法院總質詢文化部長鄭麗君等官員時多次打斷，還脫口要行政院長蘇貞昌「閉嘴」，引起藍綠論戰。林奕華今天在臉書發文，再度說明到底為什麼要生氣？她表示，生氣是為了為了替藝文界發聲，爭取藝文產業振興券應與國旅脫鉤。

林奕華表示，身為立法委員，一個會期只能質詢行政院長一次，她原本期待行政院能針對政策好好向全國人民說明，質詢過程中，如果政策有錯就改，聽取立法委員反映民意的建議，修正即可；如果官員覺得政策沒錯，就清楚說明理由。

林奕華表示，但前天她從質詢內政部長徐國勇是否收回停止全國酒測，到詢問鄭麗君是否同意藝文振興抵用券要跟國旅綁在一起才能使用，院長和部長們皆實問虛答，或是技術性拖延發言，減少她的質詢時間，完全得不到政府官員明確、簡單的答案。

林奕華說，眼見時間越來越少，若再不適時打斷官員未針對問題正面回覆和不斷搶話，只會讓行政團隊逃避國會監督。

林奕華表示，許多藝文界的朋友都向她反映，最近受疫情影響，相關產業受到很大衝擊，政府推動振興抵用券，藝文活動也要先住宿再領券，紛紛表示不切實際。

林奕華說，她是站在替藝文界發聲的角度，爭取藝文產業振興抵用券應與國旅脫鉤，才能真正幫助和振興藝文產業。