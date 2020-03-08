快訊

新冠重症婦能否成功脫離呼吸器 關鍵在這裡

義大利又有大區首長染新冠肺炎 24小時內第2人

叫蘇貞昌閉嘴引論戰 林奕華：生氣是為了替藝文界發聲

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨立委林奕華今天在臉書發文，再度說明前天總質詢時到底為什麼要生氣？她表示，生氣是為了替藝文界發聲。圖／林奕華辦公室提供
國民黨立委林奕華今天在臉書發文，再度說明前天總質詢時到底為什麼要生氣？她表示，生氣是為了替藝文界發聲。圖／林奕華辦公室提供

國民黨立委林奕華前天在立法院總質詢文化部長鄭麗君等官員時多次打斷，還脫口要行政院蘇貞昌「閉嘴」，引起藍綠論戰。林奕華今天在臉書發文，再度說明到底為什麼要生氣？她表示，生氣是為了為了替藝文界發聲，爭取藝文產業振興券應與國旅脫鉤。

林奕華表示，身為立法委員，一個會期只能質詢行政院長一次，她原本期待行政院能針對政策好好向全國人民說明，質詢過程中，如果政策有錯就改，聽取立法委員反映民意的建議，修正即可；如果官員覺得政策沒錯，就清楚說明理由。

林奕華表示，但前天她從質詢內政部長徐國勇是否收回停止全國酒測，到詢問鄭麗君是否同意藝文振興抵用券要跟國旅綁在一起才能使用，院長和部長們皆實問虛答，或是技術性拖延發言，減少她的質詢時間，完全得不到政府官員明確、簡單的答案。

林奕華說，眼見時間越來越少，若再不適時打斷官員未針對問題正面回覆和不斷搶話，只會讓行政團隊逃避國會監督。

林奕華表示，許多藝文界的朋友都向她反映，最近受疫情影響，相關產業受到很大衝擊，政府推動振興抵用券，藝文活動也要先住宿再領券，紛紛表示不切實際。

林奕華說，她是站在替藝文界發聲的角度，爭取藝文產業振興抵用券應與國旅脫鉤，才能真正幫助和振興藝文產業。

林奕華 行政院 蘇貞昌 文化部

延伸閱讀

江啟臣當選黨主席 秘書長李彥秀呼聲高

林奕華詢問快篩檢驗進度 沈榮津：約半年能完成

林奕華質詢槓鄭麗君 蘇揆插話被嗆「閉嘴啦」

鄭麗君：藝文振興抵用券全國適用 不限旅宿地

相關新聞

柯志恩鼓勵女性：即使狼狽摔下 也可以優雅起身

今天是38婦女節，前立委柯志恩在臉書祝姊妹們婦女節快樂。今年未取得立委連任的她，告訴大家，即使狼狽的摔下，也可以優雅的起...

叫蘇貞昌閉嘴引論戰 林奕華：生氣是為了替藝文界發聲

國民黨立委林奕華前天在立法院總質詢文化部長鄭麗君等官員時多次打斷，還脫口要行政院長蘇貞昌「閉嘴」，引起藍綠論戰。林奕華今...

這個節大家都有份！Kolas：祝所有性別都婦女節快樂

今天是國際婦女節，政治人物紛紛在臉書對女性表達感激。不過行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上指出，祝所有性別的人...

228轉型正義報告稿發表 楊翠：沒歷史真相就沒轉型正義

二二八事件紀念基金會今發表二二八事件真相與轉型正義報告稿，促轉會代理主委楊翠出席表示，二二八對台灣社會的影響至今仍未真正...

國民黨要世代交替 許修睿：遵循黨主席改革事項

國民黨新任黨主席出爐，部分基層黨部也跟著開始出現異動，包括台北市、新北市、宜蘭縣現任黨部主委都決定請辭主委職務，強調基層...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，...

薛瑞福頻來台不只友善 2049計畫接受我贊助

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）...

澳籍音樂家接觸者 目前篩檢四人陰性

針對確診新冠肺炎的澳籍音樂家，中央流行疫情指揮中心表示目前已掌握接觸者共420人，其中147人須居家隔離；已採檢十人，其...

港都保衛戰 藍營議員提設「守護高雄應變小組」

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出，結果出爐第一時間，江啟臣與高雄市長韓國瑜通電話相互打氣。新主席即將走馬上任，如何協助韓國...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，專研軍事及大陸解放軍的智庫，國民黨也有往來。但與美國智庫合作交往固然不分藍綠，但在資金挹注上，必須在國會監督，把握公開、透明、正面、合理等原則。

薛瑞福頻來台不僅為「友善」 美2049計畫收我經費

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute），主動公開接受台灣政府贊助經費，包括駐美代表處與國防部，另有獨派人士捐款。國防部首度公開每年由戰規司編列約13萬美元，以委辦合作案方式，與2049合辦國家安全政策暨戰略高階教育班次，國軍許多高階將領都曾赴美進修。

台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出。台灣基進今天指出，江啟臣在總統大選後打改革牌才得以在黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺高雄市...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7313例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

破紀錄！中研院19天製造新冠病毒15分鐘快篩試劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。