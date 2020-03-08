快訊

威士特丹號翻版 幸運號郵輪淪海上人球

院內感染3護理1清潔工 每人可獲補助35萬元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這個節大家都有份！Kolas：祝所有性別都婦女節快樂

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka祝所有性別都婦女節快樂。圖／擷取自Kolas Yotaka臉書
行政院發言人Kolas Yotaka祝所有性別都婦女節快樂。圖／擷取自Kolas Yotaka臉書

今天是國際婦女節，政治人物紛紛在臉書對女性表達感激。不過行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上指出，祝所有性別的人都婦女節快樂，因為這個節大家都有份。

Kolas表示，自己有幸做為蔡政府以來首位被任用的女性政府發言人，剛好是原住民而且還使用「怪名字」，比起過去的政權，真的進步很多，陸續打破了許多過去無法想像的界線與視野。

但Kolas 表示，路還很長，今天不只要祝女性，還要祝所有性別的人都婦女節快樂，因為這個節大家都有份，「女人加油，男人加油，跨性別者加油，BREAK IT！」

婦女節 Kolas 行政院 Kolas Yotaka

延伸閱讀

影／婦女節不快樂！民團籲檢討長照「雙軌制」

女警婦女節照常排班出勤 分局長DIY花束贈花感謝

婦女節蔣萬安貼帥照 女粉絲直呼：太帥了

電影女力有進步 女主角數成長2倍

相關新聞

這個節大家都有份！Kolas：祝所有性別都婦女節快樂

今天是國際婦女節，政治人物紛紛在臉書對女性表達感激。不過行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上指出，祝所有性別的人...

228轉型正義報告稿發表 楊翠：沒歷史真相就沒轉型正義

二二八事件紀念基金會今發表二二八事件真相與轉型正義報告稿，促轉會代理主委楊翠出席表示，二二八對台灣社會的影響至今仍未真正...

國民黨要世代交替 許修睿：遵循黨主席改革事項

國民黨新任黨主席出爐，部分基層黨部也跟著開始出現異動，包括台北市、新北市、宜蘭縣現任黨部主委都決定請辭主委職務，強調基層...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，...

薛瑞福頻來台不只友善 2049計畫接受我贊助

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）...

澳籍音樂家接觸者 目前篩檢四人陰性

針對確診新冠肺炎的澳籍音樂家，中央流行疫情指揮中心表示目前已掌握接觸者共420人，其中147人須居家隔離；已採檢十人，其...

港都保衛戰 藍營議員提設「守護高雄應變小組」

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出，結果出爐第一時間，江啟臣與高雄市長韓國瑜通電話相互打氣。新主席即將走馬上任，如何協助韓國...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，專研軍事及大陸解放軍的智庫，國民黨也有往來。但與美國智庫合作交往固然不分藍綠，但在資金挹注上，必須在國會監督，把握公開、透明、正面、合理等原則。

薛瑞福頻來台不僅為「友善」 美2049計畫收我經費

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute），主動公開接受台灣政府贊助經費，包括駐美代表處與國防部，另有獨派人士捐款。國防部首度公開每年由戰規司編列約13萬美元，以委辦合作案方式，與2049合辦國家安全政策暨戰略高階教育班次，國軍許多高階將領都曾赴美進修。

台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出。台灣基進今天指出，江啟臣在總統大選後打改革牌才得以在黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺高雄市...

【重磅快評】柯文哲搶當防疫領頭羊 陳時中百毒不侵

在外界質疑聲中，北市觀傳局6日上網公布府近百頁「旅館防疫手冊」，然而公布之際已有30名檢疫旅客入住，台北市長柯文哲昨晚還...

黨主席未獲習近平賀電 侯友宜：別人有別人的看法

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，但至今還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7313例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

破紀錄！中研院19天製造新冠病毒15分鐘快篩試劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。