這個節大家都有份！Kolas：祝所有性別都婦女節快樂

今天是國際婦女節，政治人物紛紛在臉書對女性表達感激。不過行政院發言人Kolas Yotaka在臉書上指出，祝所有性別的人都婦女節快樂，因為這個節大家都有份。

Kolas表示，自己有幸做為蔡政府以來首位被任用的女性政府發言人，剛好是原住民而且還使用「怪名字」，比起過去的政權，真的進步很多，陸續打破了許多過去無法想像的界線與視野。

但Kolas 表示，路還很長，今天不只要祝女性，還要祝所有性別的人都婦女節快樂，因為這個節大家都有份，「女人加油，男人加油，跨性別者加油，BREAK IT！」