228轉型正義報告稿發表 楊翠：沒歷史真相就沒轉型正義

二二八事件紀念基金會今發表二二八事件真相與轉型正義報告稿，促轉會代理主委楊翠出席表示，二二八對台灣社會的影響至今仍未真正完全清理好，報告稿最重要的意義就是可以誠懇面對過去，才能大步走向未來，而報告用轉型正義的角度來看，也代表台灣的轉型正義與歷史真相要密切結合，「沒有歷史的真相，就沒有轉型正義。」

楊翠說，蔡英文總統曾在2018年的二二八中樞紀念儀式上表達，希望未來台灣版的轉型正義報告有專書或專章，清楚交代二二八事件真相與責任歸屬問題，而今日的報告稿是以專書的形式，專書比專章能更深入、更能顯現二二八事件與白色恐怖不一樣的地方在哪裡，以及在台灣歷史發展過程裡面有何影響，當然專書也比較慎重，對很多二二八受難者，更能安慰他們傷痛的靈魂，對更多的受難家屬來說，至今仍在等待政府公布真相。

楊翠表示，二二八超過70年，當事人也不在了，確實有些人質疑為何一再重提，但二二八事件的受難家屬、受難家族仍在，二二八對台灣社會的影響至今仍未真正完全清理好，這個報告稿最重要的意義就是，可以誠懇面對過去，才能大步走向未來。

基金會成立二二八真相與轉型正義研究小組，早在促轉會成立以前，楊翠說，所以研究小組的成立，一直到今天報告稿的發表，這個過程是台灣國家推動轉型正義的重要里程，有代表性的意義，若說報告有特別地方，就是用轉型正義的角度來看。

楊翠說，這代表台灣的轉型正義與歷史真相要密切結合，也就是沒有歷史的真相，就沒有轉型正義，所以2年前促轉會成立後，也與基金會密切合作，支持報告稿的寫作與完成。

楊翠指出，國家轉型正義的工程沒有高速公路可走，也無特快車可以坐，不能著急，過程中所走的每一哩路也許慢、也許不足或是艱難，但每一個過程都很重要，將會繼續堅持、打拚。