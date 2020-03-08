不給江啟臣添亂 國民黨台東縣黨部主委吳秀華暫不請辭

國民黨新任黨主席出爐，黨務改革工作迫在眉睫，部分基層黨部主管開始出現異動，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委李乾龍、宜蘭縣黨部張建榮先後請辭主委職務，他們都強調基層黨部也要世代交替，讓年輕人接手。不過，台東縣黨部主委吳秀華表示，不想給新主席添亂，她暫時不會考慮個人去留，一切遵循黨中央指示。

國民黨黨產遭黨產會凍結，地方縣市黨部運作都得靠黨部主委自籌經費。台東縣黨部主委，台東縣議長吳秀華表示，自從接下黨部主委一職後，兩年來黨部開門運作就要錢，人事、水電及行政業務，一個月約40萬元，都要自己想辦籌錢，財務壓力真的很沈重。

她說，台東縣沒有大企業，募款更艱難，很多時候得自掏腰包，總統大選前正職黨工有11人，大選後只留下中央支援的2名幹部，其他9位黨工只好辭退。

至於她個人動向，她不諱言請辭也在她考慮中，因黨主席剛選出來，尚未就任，為了不給新主席江啟臣增添困擾，她暫時不請辭縣黨部主委，等江主席就任後，中央黨務運作上軌道，她會依黨中央指示再考慮個人去留。