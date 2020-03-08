國民黨要世代交替 許修睿：遵循黨主席改革事項

國民黨新任黨主席出爐，部分基層黨部也跟著開始出現異動，包括台北市、新北市、宜蘭縣現任黨部主委都決定請辭主委職務，強調基層黨部也要世代交替；新竹市部分沒有異動，仍由深耕基層、接地氣的議會議長許修睿擔任主委，他說，將遵循新任黨主席主張的改革事項與路線持續努力。

許修睿活躍於新竹市政壇，且深耕地方服務基層，於去年10月25日接任國民黨新竹市黨部主委一職，肩負起總統及立委選舉輔選大任，除鞏固基本盤，也發揮催票功效，成功將代表藍營參選竹市立委的議員鄭正鈐送入國會，成為新科立委，不過，他仍於農曆年前國民黨辦理的歲末感謝茶會中點出，對於年輕人認同國民黨的問題，是急需改變，也期望大家要共同面對，並提出不一樣的策略。