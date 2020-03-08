立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，專研軍事及大陸解放軍的智庫，國民黨也有往來。但與美國智庫合作交往固然不分藍綠，但在資金挹注上，必須在國會監督，把握公開、透明、正面、合理等原則。

陳以信說，中華民國不論藍綠執政，都與美國智庫有類似往來，如過去歷史較悠久的傳統基金會，布魯金斯學會與CSIS戰略與國際研究中心。

陳以信表示，智庫不論接受我國防部與外交部捐助或合作，在美也屬透明，必須接受稽核，這個過程是在美國支持下運作。

陳以信說，與美方智庫的往來，在國民黨時代就開始，國民黨現在仍與之有密切接觸，未來也將持續，符合美國印太戰略。朱立倫赴美時與美智庫有接觸，相信新任國民黨新主席江啟臣也將會有相關行程。