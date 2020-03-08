澳籍音樂家接觸者 目前篩檢四人陰性

針對確診新冠肺炎的澳籍音樂家，中央流行疫情指揮中心表示目前已掌握接觸者共420人，其中147人須居家隔離；已採檢十人，其中四人陰性，六人檢驗中。

指揮官陳時中表示，今天沒有確診案例，但是國際情勢仍非常緊張，因各國個案數持續擴增，有94國看來還有持續外闊可能性，歐洲成長最快9365位，國際移動盡量避免。台灣在病例數國際間排名30，雖相對安全，但仍請國人注意、減少出國。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診8萬0695例，較前日新增44例，其中5264例重症，3097例死亡。國際間（含台灣）累計2萬4579例確診病例，分布94個國家／地區；病例數以韓國6767例、義大利5883例、伊朗5823例、德國795例及法國716例為多；病例中489例死亡，以義大利233例、伊朗145例、韓國44例、美國17例及法國10例為多。

另外，針對案39到埃及旅遊回來確診個案，中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，該個案送到台大醫院做檢驗，很快PCR確診外，病毒培養也出來並已基因定序分析。

國立台灣大學醫學院教授葉秀慧則表示，病毒主要有4個來源，案39與來自歐洲的病毒分支最相近，主要是來自義大利，另三個分支來自墨西哥、巴西等地，共同點就是義大利的旅遊史，因此清楚顯示這個病例不是來自台灣，應該是在埃及被感染來自歐洲的病毒，然後再回到台灣。