港都保衛戰 藍營議員提設「守護高雄應變小組」

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出，結果出爐第一時間，江啟臣與高雄市長韓國瑜通電話相互打氣。新主席即將走馬上任，如何協助韓國瑜挺過罷免難關，是重中之重的挑戰，江多次受訪談到國民黨責無旁貸要協助韓市長把市政做到做好，民眾對韓有信心就是對國民黨有信心。國民黨台北市議員游淑慧今在韓家軍社團發聲，建議黨中央組成「守護高雄應變小組」，協助行銷也對抗抹黑，以拆解高雄保衛戰危機。

韓國瑜昨天在臉書發文寫到，「改革是一場盛大而艱鉅的任務，看到江主席不畏艱難挺身而出，我定盡力配合一切所需，向更好的方向前進」，還說「今天是國民黨團結出發的好日子」。高雄市新聞局長鄭照新說，韓市長昨晚與江啟臣通電話，雖是簡短交談，卻有惺惺相惜的默契，沒觸及罷免等話題，但面對罷免一事，江會站在黨的職責與高度，用行動協助韓市長，也回應基層期待。

國民黨台北市議員游淑慧今早在臉書社團「韓家軍市政宣揚」群組談到，黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要，國民黨50年來最年輕的黨主席，第一個行動任務就是「守住高雄好市政」，這是場國民黨的直轄市保衛戰，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內每一個發聲管道，全力發聲。

游淑慧受訪時談到，罷韓是連動式的戰役，不是韓市長一個人的難題，這是2022年地方選舉的前哨戰，每一位黨員都要放大格局去關注此事，要審慎應戰，寸土不能讓，否則2024要重返執政就更遙遠了。

游淑慧說，黨的改革任務很難速成，但罷韓這一仗，黨中央必須和韓市長並肩作戰，也藉此凝聚黨員向心力。