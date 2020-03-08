快訊

日職／王柏融敲二壘打有打點 官辦熱身賽長打率破5成

埃及團確診病毒來自歐洲 指揮中心再駁感染源之說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港都保衛戰 藍營議員提設「守護高雄應變小組」

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨台北市議員游淑慧今早在臉書社團「韓家軍市政宣揚」群組談到，黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要。圖／游淑慧提供
國民黨台北市議員游淑慧今早在臉書社團「韓家軍市政宣揚」群組談到，黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要。圖／游淑慧提供

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出，結果出爐第一時間，江啟臣與高雄市長韓國瑜通電話相互打氣。新主席即將走馬上任，如何協助韓國瑜挺過罷免難關，是重中之重的挑戰，江多次受訪談到國民黨責無旁貸要協助韓市長把市政做到做好，民眾對韓有信心就是對國民黨有信心。國民黨台北市議員游淑慧今在韓家軍社團發聲，建議黨中央組成「守護高雄應變小組」，協助行銷也對抗抹黑，以拆解高雄保衛戰危機。

韓國瑜昨天在臉書發文寫到，「改革是一場盛大而艱鉅的任務，看到江主席不畏艱難挺身而出，我定盡力配合一切所需，向更好的方向前進」，還說「今天是國民黨團結出發的好日子」。高雄市新聞局長鄭照新說，韓市長昨晚與江啟臣通電話，雖是簡短交談，卻有惺惺相惜的默契，沒觸及罷免等話題，但面對罷免一事，江會站在黨的職責與高度，用行動協助韓市長，也回應基層期待。

國民黨台北市議員游淑慧今早在臉書社團「韓家軍市政宣揚」群組談到，黨內選舉已結束，高雄守護戰才重要，國民黨50年來最年輕的黨主席，第一個行動任務就是「守住高雄好市政」，這是場國民黨的直轄市保衛戰，期盼黨中央能組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內每一個發聲管道，全力發聲。

游淑慧受訪時談到，罷韓是連動式的戰役，不是韓市長一個人的難題，這是2022年地方選舉的前哨戰，每一位黨員都要放大格局去關注此事，要審慎應戰，寸土不能讓，否則2024要重返執政就更遙遠了。

游淑慧說，黨的改革任務很難速成，但罷韓這一仗，黨中央必須和韓市長並肩作戰，也藉此凝聚黨員向心力。

甫當選中常委的國民黨高雄市議員黃紹庭說，韓執政1年多來政績不俗，應思考如何讓人民有感，韓與江熟識，合作默契不成問題，如何與黨中央相輔相成，讓韓的施政得分，也讓外界看到國民黨的改變，是接下來急需面對的大挑戰。

甫當選國民黨中常委的國民黨高雄市議員黃紹庭說，新任黨主席江啟臣一定要幫，也一定會協助韓市長做好市政，也挺過罷免考驗。本報資料照片
甫當選國民黨中常委的國民黨高雄市議員黃紹庭說，新任黨主席江啟臣一定要幫，也一定會協助韓市長做好市政，也挺過罷免考驗。本報資料照片
國民黨補選由青壯派立委江啟臣出線，高雄市長韓國瑜說「這是國民黨團結出發的好日子」，韓與江也在第一時間通電話，相互打氣。本報資料照片
國民黨補選由青壯派立委江啟臣出線，高雄市長韓國瑜說「這是國民黨團結出發的好日子」，韓與江也在第一時間通電話，相互打氣。本報資料照片

國民黨 韓國瑜 游淑慧

延伸閱讀

台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

新黨主席搶救韓國瑜？ 侯友宜：做人民所要方向

江啟臣當選藍主席 柯建銘：能「hold 住」國民黨嗎？

國民黨人事傳言出籠 江啟臣：用人原則肯做事丶有功能

相關新聞

薛瑞福頻來台不只友善 2049計畫接受我贊助

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）...

國民黨要世代交替 許修睿：遵循黨主席改革事項

國民黨新任黨主席出爐，部分基層黨部也跟著開始出現異動，包括台北市、新北市、宜蘭縣現任黨部主委都決定請辭主委職務，強調基層...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，...

澳籍音樂家接觸者 目前篩檢四人陰性

針對確診新冠肺炎的澳籍音樂家，中央流行疫情指揮中心表示目前已掌握接觸者共420人，其中147人須居家隔離；已採檢十人，其...

港都保衛戰 藍營議員提設「守護高雄應變小組」

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出，結果出爐第一時間，江啟臣與高雄市長韓國瑜通電話相互打氣。新主席即將走馬上任，如何協助韓國...

立委：台美合作 把握資金公開透明

2049計畫研究所收取台灣國防部與外交部經費，國民黨立委陳以信表示，藍綠執政時期都有，2049計畫研究所是美方近年成立，專研軍事及大陸解放軍的智庫，國民黨也有往來。但與美國智庫合作交往固然不分藍綠，但在資金挹注上，必須在國會監督，把握公開、透明、正面、合理等原則。

薛瑞福頻來台不僅為「友善」 美2049計畫收我經費

由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute），主動公開接受台灣政府贊助經費，包括駐美代表處與國防部，另有獨派人士捐款。國防部首度公開每年由戰規司編列約13萬美元，以委辦合作案方式，與2049合辦國家安全政策暨戰略高階教育班次，國軍許多高階將領都曾赴美進修。

台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出。台灣基進今天指出，江啟臣在總統大選後打改革牌才得以在黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺高雄市...

【重磅快評】柯文哲搶當防疫領頭羊 陳時中百毒不侵

在外界質疑聲中，北市觀傳局6日上網公布府近百頁「旅館防疫手冊」，然而公布之際已有30名檢疫旅客入住，台北市長柯文哲昨晚還...

黨主席未獲習近平賀電 侯友宜：別人有別人的看法

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，但至今還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近...

新黨主席搶救韓國瑜？ 侯友宜：做人民所要方向

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，對於新任主席將面臨「搶救韓國瑜」挑戰，新北市...

馬英九參拜大甲鎮瀾宮 引起地方社團臉書網友論戰

前總統馬英九今天到大甲鎮瀾宮等地參拜，民眾熱情拍照並上傳臉書，竟在地方臉書社團引起論戰，有網友稱讚他帥又虔誠，有網友提到...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7134例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。