【重磅快評】柯文哲搶當防疫領頭羊 陳時中百毒不侵

在外界質疑聲中，北市觀傳局6日上網公布府近百頁「旅館防疫手冊」，然而公布之際已有30名檢疫旅客入住，台北市長柯文哲昨晚還高調聲稱「不藏私」，北市公務員優秀有創意，作為台灣「領頭羊」城市，他把這份手冊提供給各縣市參考；柯文哲說得冠冕堂皇，但恐怕經不起挑戰。

防疫旅館確有創意，但檢視北市府的執行過程，很難讓外界對市府公務員產生優秀的感覺，在北市觀傳局公布手冊之前，外界不斷質疑市府雙重標準，不敢公布是那兩家旅館，更有人質疑「疫」、「旅」混住，使得防疫旅館反成民眾擔心疫情的另一焦點。

台北市議員苗博雅在北市府公布防疫手冊前一晚才拿到手冊的草稿，此時已有22位居家檢疫旅客入住這兩家防疫旅館，苗博雅諷刺當時北市府的SOP只是不能對外公布的「半成品」，顯見北市府事前準備工夫的不足，更令人驚訝是，台北市的防疫旅館已上路兩個星期，第一批入住者都已被「隔離」14天了。

這是柯文哲口中北市府優秀公務員的施政品質，民眾要問的是，若非外界質疑不斷，可能到現在為止，外界還看不到這份手冊？如果五日議員拿到的手冊還是「半成品」，六日晚上公布的網路版顯然也是倉促完成，就算編得再好，那下一個問題是，過去兩星期防疫旅館都有照這個SOP執行「接待入住退房」、「各類用品準備清單」、「客務餐飲」、「清潔打掃」、「人員動線區隔」、「身心狀況照顧」及「緊急狀況處理」嗎？若真要仔細回溯檢視，恐怕又是問題一籮筐。

柯文哲自詡是醫生市長，在這次防疫作戰中，他也自期能成為各縣市的領頭羊，在強調「公開透明」原則下說出陽明山檢疫所地點引來議論，這次防疫旅館上路他反過來「順時中」，指稱是中央「不想要透明」，但陳時中更厲害，未置可否的回應「大家都是防疫專業人士，可以做專業判斷」，還真的是百毒不侵。

陳時中、柯文哲高來高去，政治角力是好看，但可害慘了旅館業者，台北市旅館公會發聲明抱怨，指防疫館地點未公開，加上旅、疫沒分流，防疫旅館內仍住有一般旅客，引發恐慌性退房，讓業者苦不堪言，業者甚至還得自救由公會花錢聘請感染科、內科專業醫師與護理師前往旅館巡視，並指導旅館員工。

防疫當前，搶當口頭的領頭羊並無意義，民眾樂見政府推出有創意、有效率的防疫措施，但請準備好再上路，少一點政治，柯市長應該可以做得更好。