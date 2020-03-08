黨主席未獲習近平賀電 侯友宜：別人有別人的看法

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，但至今還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近平的賀電，對此，新北市長侯友宜表示，尊重別人的看法。

國民黨自作晚間宣布結果後，至今未收到習近平賀電，這也是國民黨自主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。被問到這樣的情況，侯友宜僅表示，「尊重別人的看法」。

針對江啟臣曾表示九二共識確實有點「舊了」的言論，習近平沒有致電致賀，反以國台辦發言取而代之，並再度強調九二共識及反對台獨，是否給國民黨施壓？

對此，侯友宜依然表示，「別人有別人的看法，我們都給予尊重。」

另外，媒體再次問道有關侯友宜4日與美國在台協會（AIT）理事主席莫健會面，侯友宜說，兩人是因防疫見面，防疫期間談得都是防疫，並強調「內外夾攻大力丸」洗手重要性。

被問與莫健檯面上藍營只與侯見面，是否因爲未來政治潛力新星？侯友宜則表示，他是來跟他搏感情、交朋友，只談防疫而已。