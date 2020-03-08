快訊

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3／22落幕

關指部機步連爆官兵販毒吸毒 六軍團：重懲、汰除

黨主席未獲習近平賀電 侯友宜：別人有別人的看法

聯合報 / 記者胡瑞玲柯毓庭／新北即時報導
對於新任國民黨主席未收到習近平賀電，新北市長侯友宜表示，尊重別人的看法。記者胡瑞玲／攝影
對於新任國民黨主席未收到習近平賀電，新北市長侯友宜表示，尊重別人的看法。記者胡瑞玲／攝影

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，但至今還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近平的賀電，對此，新北市長侯友宜表示，尊重別人的看法。

國民黨自作晚間宣布結果後，至今未收到習近平賀電，這也是國民黨自主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。被問到這樣的情況，侯友宜僅表示，「尊重別人的看法」。

針對江啟臣曾表示九二共識確實有點「舊了」的言論，習近平沒有致電致賀，反以國台辦發言取而代之，並再度強調九二共識及反對台獨，是否給國民黨施壓？

對此，侯友宜依然表示，「別人有別人的看法，我們都給予尊重。」

另外，媒體再次問道有關侯友宜4日與美國在台協會（AIT）理事主席莫健會面，侯友宜說，兩人是因防疫見面，防疫期間談得都是防疫，並強調「內外夾攻大力丸」洗手重要性。

被問與莫健檯面上藍營只與侯見面，是否因爲未來政治潛力新星？侯友宜則表示，他是來跟他搏感情、交朋友，只談防疫而已。

侯友宜 國民黨 習近平

延伸閱讀

新黨主席搶救韓國瑜？ 侯友宜：做人民所要方向

江啟臣贏得國民黨主席補選 侯友宜給出9個字建議

江啟臣當選主席 國民黨尚未收到習近平賀電

江啟臣當選黨主席 國民黨首度未收到習近平賀電

相關新聞

台灣基進：江啟臣挺韓拉攏舊勢力 改革喊假

國民黨主席補選由立委江啟臣勝出。台灣基進今天指出，江啟臣在總統大選後打改革牌才得以在黨內浮上檯面，但改革者竟公然挺高雄市...

【重磅快評】柯文哲搶當防疫領頭羊 陳時中百毒不侵

在外界質疑聲中，北市觀傳局6日上網公布府近百頁「旅館防疫手冊」，然而公布之際已有30名檢疫旅客入住，台北市長柯文哲昨晚還...

黨主席未獲習近平賀電 侯友宜：別人有別人的看法

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，但至今還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近...

新黨主席搶救韓國瑜？ 侯友宜：做人民所要方向

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，對於新任主席將面臨「搶救韓國瑜」挑戰，新北市...

馬英九參拜大甲鎮瀾宮 引起地方社團臉書網友論戰

前總統馬英九今天到大甲鎮瀾宮等地參拜，民眾熱情拍照並上傳臉書，竟在地方臉書社團引起論戰，有網友稱讚他帥又虔誠，有網友提到...

提案廢鄉鎮市選舉 鄭運鵬：盼江啟臣支持 2022落日

民進黨立委鄭運鵬等人提案修正《地方制度法》，取消鄉（鎮、市）級自治選舉，不過上周五院會，國民黨團提動議退回程序委員會。鄭...

蔡英文520將回任黨主席 綠委：可避免多頭馬車

國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣勝出。民進黨則是依黨章規定，蔡英文總統520將回任黨主席，民進黨立委許智傑今天表示，...

國際婦女節 立委：全球僅18%國家含台灣產假低於12周

今天是國際婦女節，桃園市多位民代還有市長都在臉書等社群平台賀節。立法委員魯明哲上午在臉書強調，追求性別平等已是現今社會的...

罷韓連署書明送件 尹立：預留15萬份應對

罷韓連署書達55萬份，擔憂明天將40萬份連署書遞件送審出現意外，Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，...

三八婦女節 蔡英文：感謝在防疫崗位上全力以赴的女生

今天是三八婦女節，蔡英文總統發臉書感謝每一位在防疫崗位上全力以赴的女生，包含33化學兵群中的女兵、發放口罩的藥師，以及來...

促婦女權益 藍委提案修法：產假擬增至10周

三八婦女節，為提升婦女權益，國民黨立委萬美玲表示，將提案修正「勞動基準法第」以及「性別工作平等法」，將婦女產假由原本的8...

至尊公主號船醫：確診病逝加州男子將病毒帶到船上

至尊公主號郵輪的一名船員7日表示，因新冠肺炎病逝的71歲加州老翁將病毒帶至船上，顯示新冠病毒在加州存在的時間比想像中還長...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7134例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

國民黨主席之爭郝龍斌承認敗選 盼江啟臣實踐改革承諾展新氣象

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

世代交替 國民黨主席選舉江啟臣暫時領先郝龍斌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。