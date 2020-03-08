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新黨主席搶救韓國瑜？ 侯友宜：做人民所要方向

聯合報 / 記者胡瑞玲柯毓庭／新北即時報導
對於新的黨主席面臨搶救韓國瑜討戰，新北市長侯友宜表示，做出人民所要的方向，才是應該要做的事。記者胡瑞玲／攝影
對於新的黨主席面臨搶救韓國瑜討戰，新北市長侯友宜表示，做出人民所要的方向，才是應該要做的事。記者胡瑞玲／攝影

國民黨主席補選結果昨天投票結果出爐，立委江啟臣成為國民黨歷年來最年輕黨主席，對於新任主席將面臨「搶救韓國瑜」挑戰，新北市長侯友宜僅表示，做出人民所要的方向，才是應該要做的事。

總統大選敗選的高雄市長韓國瑜，現面臨「罷韓」危機，先前前副主席郝龍斌曾表示，若當選，第一個挑戰就是要幫助韓國瑜度過罷免危機。

國民黨新任中常委、高雄議員黃紹庭今也說，韓國瑜是國民黨的資產，新的主席應成立一個因應小組，結合中央與地方的力量幫助韓國瑜度過難關。

今日前往蘆洲視察新北巿警局蘆洲分局暨三民派出所新建工程的侯友宜，被問到新上任黨主席接下來將面臨搶救韓國瑜挑戰，侯表示，每個人有每個人的角色。

侯說，他現在是新北市長，就把新北的工作做好，主席或任何人都有他們要扮演的角色，每個人各司其職，然後團結面對所有困難與挑戰，做出人民所要的方向，這才是他們應該要做的事。

媒體再問道，未來有沒有可能分擔黨務？侯友宜僅再次回說，每個人都有自己的角色，他就做他該做的事。

韓國瑜 國民黨

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