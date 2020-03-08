馬英九參拜大甲鎮瀾宮 引起地方社團臉書網友論戰

前總統馬英九今天到大甲鎮瀾宮等地參拜，民眾熱情拍照並上傳臉書，竟在地方臉書社團引起論戰，有網友稱讚他帥又虔誠，有網友提到統獨問題，讓參拜過程失焦，更有網友說看到這種討論內容，感覺「很可憐」。

馬英九今天到鎮瀾宫參拜，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同，網友拍照上傳臉書，感謝他在3月8日這天參拜大甲媽，網友還註明「100分」，但一張參拜畫面，引起正反意見激戰，有網友批評他之前的口罩助大陸說法，有人提統獨議題，最後有網友感慨，一個單純的拜媽祖，被網友講成這樣，感覺這種強烈政治意識，放在宗教信仰上很可憐。