提案廢鄉鎮市選舉 鄭運鵬：盼江啟臣支持 2022落日
民進黨立委鄭運鵬等人提案修正《地方制度法》，取消鄉（鎮、市）級自治選舉，不過上周五院會，國民黨團提動議退回程序委員會。鄭運鵬今天在臉書表示，他下周會繼續送案，期待國民黨主席江啟臣，一起支持取消鄉（鎮、市）級自治選舉。並期待蔡英文總統將其列國家改革進程，讓鄉鎮市級選舉2022落日。
鄭運鵬今天在臉書提到，台灣六都人口占七成，資源超過七成，選舉層級卻最單純；非直轄市人口少、資源少，卻多了鄉鎮市級選舉。鄭說，選鄉鎮市長就跟著有鄉鎮市民代表會，基層政治的弊端跟著就多，以現代政府治理來說，完全不合理。
鄭運鵬說，這一屆很多新科立委、黨團注意到修憲議題，但對他來說，修憲高度複雜，廢除鄉鎮市級選舉是不用修憲就可以進行的改革，民進黨國會再度過半，是根本改革地方政府體質的時候了。
鄭運鵬說，他這一屆再次提案修法，並有二期待。一是成案後，不要求何時審理，但期待蔡英文總統能列入國家改革進程，甚至早於修憲工程，能讓鄉鎮市級選舉在2022落日，鄭說，他可接受六都升格妥協模式，讓可連任者延任一屆。另外，更期待新上任的國民黨江啟臣主席，觀察台中縣市合併升格的優點效益，一起支持。
鄭運鵬提到，過去的國民黨也曾有二次推動廢除鄉鎮市級選舉的紀錄，一次是在1996年李登輝總統發起的國家發展會議，達成廢除鄉鎮市級選舉的共識，後來不敢執行。
另外，馬英九前總統任內，推動五都六都升格，鄭說，他曾公開稱讚這個改革，但現在的國民黨，顯然沒這個勇氣。
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