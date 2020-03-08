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蔡英文520將回任黨主席 綠委：可避免多頭馬車

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
民進黨立委許智傑認為，蔡英文總統兼任黨主席，可讓黨務政務一併思考，避免多頭馬車，讓政策溝通更順暢。圖／由許智傑國會辦公室提供
民進黨立委許智傑認為，蔡英文總統兼任黨主席，可讓黨務政務一併思考，避免多頭馬車，讓政策溝通更順暢。圖／由許智傑國會辦公室提供

國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣勝出。民進黨則是依黨章規定，蔡英文總統520將回任黨主席，民進黨立委許智傑今天表示，總統兼任黨主席，可以讓黨務政務一併思考，避免多頭馬車，讓政策溝通更順暢。

國民黨新任主席江啟臣上任後，民進黨主席卓榮泰也於臉書發文祝賀，盼兩黨可以「民主同行」、「台灣共贏」。對於蔡總統520回任民進黨主席後，是否是強化府院黨間運作？總統兼任黨魁，黨務挑戰為何？許智傑認為，總統兼黨主席，黨務政務可一併思考，能避免多頭馬車，也能讓政策溝通更順暢。

民進黨 江啟臣 許智傑

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