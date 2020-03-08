蔡英文520將回任黨主席 綠委：可避免多頭馬車
國民黨主席補選結果出爐，由立委江啟臣勝出。民進黨則是依黨章規定，蔡英文總統520將回任黨主席，民進黨立委許智傑今天表示，總統兼任黨主席，可以讓黨務政務一併思考，避免多頭馬車，讓政策溝通更順暢。
國民黨新任主席江啟臣上任後，民進黨主席卓榮泰也於臉書發文祝賀，盼兩黨可以「民主同行」、「台灣共贏」。對於蔡總統520回任民進黨主席後，是否是強化府院黨間運作？總統兼任黨魁，黨務挑戰為何？許智傑認為，總統兼黨主席，黨務政務可一併思考，能避免多頭馬車，也能讓政策溝通更順暢。
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