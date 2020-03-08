罷韓連署書明送件 尹立：預留15萬份應對

罷韓連署書達55萬份，擔憂明天將40萬份連署書遞件送審出現意外，Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，今上午9點到高雄市警局，與市警局商談事宜。尹立會後受訪時也說，擔憂市選委會不合理剃除方式等原因，將55萬份連署書預留15萬份應對。

尹立說，明天是高雄在民主史上非常重要一刻，二階段罷韓連署已達成55萬份。在明上午9點時會將40萬份連署書正式送到市選委會；這數十萬份連署書是市民的託付，而網路上有人發表不同意見，讓眾人擔心連署書的安危。

尹立表示，防疫期間警方勤務相當辛苦，明天從運送到現場維安工作都相當重要，他們是民間團體，只是去完成民主歷程中簡單的工作，卻遭人針對，今來市警局向警方討論程序進行，並提供相關情資。

尹立也解釋，公民割草行動、台灣基進黨、Wecare高雄統計共有55萬份連署書，面對市選委會主委陳雄文有許多不當發言、上次公文曝光事件以及考量造冊能量還有市選委會不合理剔除方式等原因，罷韓團體預留15萬份做應對。

被問及台中市立委江啟臣昨當選國民黨主席，他力保韓國瑜市長寶座，張博洋說，在政黨角度上他感到相當荒謬，2020總統大選國民黨敗選原因就是因為太依賴韓的角色，國民黨才會敗選。

張說，江啟臣之所以能出線，是因在黨內主打改革牌、清新牌來角逐黨主席位子，但沒想到他當選前後，主張不變都是支持韓國瑜。罷免韓國瑜是高雄市民長期以來的心願，盼國民黨與新上任的黨主席，不要成為高雄人民絆腳石。