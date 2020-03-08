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至尊公主號船醫：確診病逝加州男子將病毒帶到船上

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
至尊公主號目前停泊在舊金山外海。新華社
至尊公主號目前停泊在舊金山外海。新華社

至尊公主號郵輪的一名船員7日表示，因新冠肺炎病逝的71歲加州老翁將病毒帶至船上，顯示新冠病毒在加州存在的時間比想像中還長。

洛杉磯時報報導，至尊公主號船醫塔林（Grant Tarling）說，這位下船後在加州普萊瑟郡（Placer County）病逝的男子2月20日曾在船上求醫，當時已經生病好幾天。塔林說，曾多次替該男子服務的兩名船員隨後也感染。

如果這名男子是上船前感染，新冠病毒在加州社區傳播的時間可能比當局先前公布的還早。

加州公共衛生局發表聲明說，「為了保護患者隱私，我們無法提供有關此類特定案例的資訊」。普萊瑟郡官員則反駁說，上述男子可能在船上感染。

至尊公主號目前停泊在舊金山外海，乘客和船員總數達3533人，共來自54個國家。

美國副總統潘斯7日在佛州與郵輪業高層和港口主管會談時說，已為該艘郵輪的乘客制定一項計畫，將於本周末執行。

潘斯表示，「所有乘客與船員都須經過新冠肺炎檢測，屆時需要隔離者將接受隔離，需要額外醫療照護者也會受到治療」。

消息人士稱，如何轉移至尊公主號乘客和船員的討論還未有定見，並稱加州和聯邦官員7日會繼續討論。

船上乘客向洛杉磯時報表示，公主郵輪公司和衛生官員對疫情的反應失誤連連。有乘客特別指出，公主遊輪對乘客登船前的健康檢查相當鬆散，即使船上的情況已演變成國際新聞，該公司對乘客面臨的風險仍語帶保留。

一名不願透露姓氏的加拿大乘客凱倫說，她不怕新冠病毒，「我怕的是在船上隔離」。

公主郵輪公司的鑽石公主號先前停靠日本橫濱隔離，船上約有3700多名乘客和船員，多達696人確診。

郵輪 至尊公主號 新冠肺炎

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