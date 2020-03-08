江啟臣當選黨主席 游淑慧喊話：成立守護高雄應變小組

國民黨主席補選結果昨出爐，由青壯世代的立委江啟臣當選，由於目前高雄市長韓國瑜正面臨罷免危機，江啟臣上任後，力保韓國瑜的市長寶座成了他的挑戰之一。對此，國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上隔空喊話，強調黨中央應該組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內發聲管道，

游淑慧表示，對於好的市政協助行銷，對於錯誤的扭曲幫忙辯護，這是場國民黨的直轄市保衛戰，守住高雄好市政。

游淑慧表示，國民黨百年以來第一次黨主席身兼國會議員，而這一次的中常委改選也難得見到這麼多有民意基礎的民意代表進入了中常會，覺得這是一個國民黨「轉變」的可能，國民黨的所作所為能開始和民意結合、迅速反應民意。

游淑慧說，尤其當黨主席也是立委時，我們的國會戰鬥力一定要倍增，扮演一個民眾期待的「快、直、準」在野監督黨。所謂「快」是迅速發現民怨和問題所在，「直」是據理力爭、監督不玩虛假；「準」則是提出正確建議方法，論述和辯護要直中核心，獲得民眾認同。