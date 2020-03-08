快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

江啟臣當選黨主席 游淑慧喊話：成立守護高雄應變小組

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片

國民黨主席補選結果昨出爐，由青壯世代的立委江啟臣當選，由於目前高雄市長韓國瑜正面臨罷免危機，江啟臣上任後，力保韓國瑜的市長寶座成了他的挑戰之一。對此，國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上隔空喊話，強調黨中央應該組成「守護高雄應變小組」，由黨主席或秘書長親自督軍，整合黨內發聲管道，

游淑慧表示，對於好的市政協助行銷，對於錯誤的扭曲幫忙辯護，這是場國民黨的直轄市保衛戰，守住高雄好市政。

游淑慧表示，國民黨百年以來第一次黨主席身兼國會議員，而這一次的中常委改選也難得見到這麼多有民意基礎的民意代表進入了中常會，覺得這是一個國民黨「轉變」的可能，國民黨的所作所為能開始和民意結合、迅速反應民意。

游淑慧說，尤其當黨主席也是立委時，我們的國會戰鬥力一定要倍增，扮演一個民眾期待的「快、直、準」在野監督黨。所謂「快」是迅速發現民怨和問題所在，「直」是據理力爭、監督不玩虛假；「準」則是提出正確建議方法，論述和辯護要直中核心，獲得民眾認同。

國民黨 游淑慧 韓國瑜

延伸閱讀

國民黨新中常委黃紹庭：江啟臣要幫助韓國瑜度過難關

江啟臣當選黨主席 蔣萬安期待對國民黨的改造

江啟臣當選主席 國民黨尚未收到習近平賀電

江啟臣當選黨主席 國民黨首度未收到習近平賀電

相關新聞

罷韓連署書明送件 尹立：預留15萬份應對

罷韓連署書達55萬份，擔憂明天將40萬份連署書遞件送審出現意外，Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞部副主任張博洋，...

三八婦女節 蔡英文：感謝在防疫崗位上全力以赴的女生

今天是三八婦女節，蔡英文總統發臉書感謝每一位在防疫崗位上全力以赴的女生，包含33化學兵群中的女兵、發放口罩的藥師，以及來...

促婦女權益 藍委提案修法：產假擬增至10周

三八婦女節，為提升婦女權益，國民黨立委萬美玲表示，將提案修正「勞動基準法第」以及「性別工作平等法」，將婦女產假由原本的8...

至尊公主號船醫：確診病逝加州男子將病毒帶到船上

至尊公主號郵輪的一名船員7日表示，因新冠肺炎病逝的71歲加州老翁將病毒帶至船上，顯示新冠病毒在加州存在的時間比想像中還長...

江啟臣當選黨主席 游淑慧喊話：成立守護高雄應變小組

國民黨主席補選結果昨出爐，由青壯世代的立委江啟臣當選，由於目前高雄市長韓國瑜正面臨罷免危機，江啟臣上任後，力保韓國瑜的市...

國民黨新中常委黃紹庭：江啟臣要幫助韓國瑜度過難關

國民黨新任中常委、高雄議員黃紹庭表示，高雄市長韓國瑜是國民黨的資產，國民黨補選上來的新主席應該要成立一個因應小組，結合中...

國土計畫法 藍黨團：政院再提仍封殺

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因遭外界質疑為國土開發開後門，前天在立法院會被立委退回程序委員會。立院國民黨團總召林為洲表示，行政院若再提，黨團將再提案封殺，民進黨團也表示，將與政院討論輕重緩急，防疫優先。

江啟臣當選黨主席 盧秀燕：團結眾人、任重道遠

台中市長盧秀燕晚間得知江啟臣當選國民黨主席後，她說，第一時間已與江主席通過電話，恭喜他選上主席，也期勉他帶領黨走向改革，...

國民黨主席補選 郝龍斌：憂投票率低影響結果

國民黨黨主席補選今天投票，候選人郝龍斌上午完成投票後說，由於投票率偏低，加上投票也不方便，有些黨員不知道在哪裡投票，很擔心投票率偏低，影響選舉結果。

防疫優先！ 國土法闖關 在野黨反對

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，無法交付委員會審查。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，行政院若再提，立院將再封殺，疫情當前，莫在此刻處理爭議法案。民進黨立法院黨團也表示，將與行政院討論輕重緩急，防疫優先。

【即時短評】國土法修法 有望促成在野大聯盟

行政院日前提出國土法修正草案，昨於立法院被時代力量黨團，和國民黨黨團「不約而同」提案封殺，退回程序委員會，亦是首次時代力...

藍綠有共識！防疫最優先 國土法暫不處理

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7134例、義大利增至233死 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

國民黨主席之爭郝龍斌承認敗選 盼江啟臣實踐改革承諾展新氣象

加濕器別亂加殺菌劑！胸腔科醫師：曾害百人肺纖維化死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。