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國民黨新中常委黃紹庭：江啟臣要幫助韓國瑜度過難關　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨新任中常委、高雄議員黃紹庭表示，高雄市長韓國瑜是國民黨的資產，國民黨補選上來的新主席應該要成立一個因應小組，結合中央與地方的力量幫助韓國瑜度過這次難關。

黃紹庭說，2018年韓國瑜捲起的「韓風」幫助國民黨拿下15縣市長，後來參選總統，韓國瑜是國民黨的資產，現在高雄市發起罷免韓國瑜的人士用「落跑」來做為罷韓的理由，他完全不能認同；要罷免一位民選直轄市長，應該看政績好不好，韓國瑜和團隊到目前為止的許多施政，是讓很多市民有感的。

他表示，也許罷韓連署會通過，也許6、7月會有罷韓投票，但不管如何，國民黨新的主席要結合中央與地方的力量，阻止這次的罷韓行動，幫助韓國瑜度過難關。

韓國瑜 國民黨 罷韓

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