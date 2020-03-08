江啟臣當選黨主席 國民黨首度未收到習近平賀電

國民黨主席補選由立委江啟臣當選，不過國民黨自晚間7點15分宣布結果後，至今都還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近平的賀電，由於已經過了午夜，依照往例，研判這次恐怕不會收到賀電，將會是國民黨自主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。

江啟臣過去針對國民黨的兩岸論述，表示九二共識確實有點「舊了」，年輕朋友未必認同，並主張中華民國才是兩岸的定海神針。

不過江啟臣這番言論，不僅未收到習近平賀電，中共反而以國台辦發言取而代之，希望兩黨再在堅持「九二共識」及「反對台獨」的共同政治基礎上，積極推動兩岸關係和平發展。

據了解，過去在國民黨主席選舉前一周，中共就會開始草擬賀電內容，但這次國民黨並未收到中共對於擬定賀電內容的任何回應，甚至到了選舉當晚也未收到習近平的賀電。

黨內人士分析，過去都是黨主席當選，賀電就馬上來了，只有2017年吳敦義晚上9點開票完畢，當晚11點才收到賀電，算是比較遲的特例，但這次完全沒收到草擬賀電的任何消息，更別說是收到賀電，這倒是第一次發生。