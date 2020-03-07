江啟臣勝選 顏寬恒：相信他定能帶領國民黨再創新頁
國民黨主席補選，江啟臣勝出，對此，同黨籍的前立委顏寬恒表示，江啟臣在社群經營以及政策推動可以跳脫傳統國民黨的窠臼，走出一條屬於自己的路，他相信江啟臣定能夠用自己的方式，突破國民黨現在的困境，帶領國民黨再創新頁！
顏寬恒表示，恭喜江啟臣，我們一起在立法院同事將近7年，他非常認真，也有完整的政務官以及民意代表的資歷，在這次艱難的立委選戰當中，也以相當高的得票數贏得選舉，能獲得這麼多選民的首肯，一定是體察民意、為民喉舌才能有這樣的成績。
顏寬恒說，江啟臣在社群經營以及政策推動可以跳脫傳統國民黨的窠臼，走出一條屬於自己的路，相信他一定能夠用自己的方式，突破國民黨現在的困境，帶領國民黨再創新頁！
顏寬恒昨晚也到江啟臣的臉書留言，「啟臣兄！為了你我要去『投江』 」，吸引許多網友按讚，並留言大讚幽默感十足，有網友說「看不出你這麼幽默」，也有人回應「投江比跳河好些嗎？ 」顏寬恒則幽默回應，「我又不是4堅 」。
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