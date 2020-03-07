快訊

「內衣女神」街頭遭夜襲 眼鏡男衝車內拉扯逃跑

60年第一次 國泰航空傳3月13日將停航台港線

陸專家：大陸新增本土病例基本快要沒有

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖/取自新華社
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。圖/取自新華社

大陸連日來通報，新冠肺炎確診病患人數下降，對於何時能夠不戴口罩，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這取決大陸與周邊國家的持續控制是否有效。

陸媒澎湃新聞報導，張文宏在「走出至暗時刻─首屆新冠肺炎多學科論壇」上表示，有很多人在問戴口罩的問題，但可能很快看到，大陸會成為病例輸入型國家，周邊國家的病例在增加，美國也在增加，大陸新增病例數基本快要沒有。

張文宏並預估，現在主要看大陸是否能一直對疫情有效的控制，另外也要視周邊國家的作為。如果最後是大陸控制得很好，周邊控制不好，「人家不戴，就你戴，這也滿奇怪」。

新冠肺炎 口罩 疫情

延伸閱讀

伊朗新冠肺炎疫情增至145死 55歲國會議員不治

新冠肺炎蔓延中東 阿聯增至45例、科威特逾60例

曾懷疑自己染新冠肺炎？ 張上淳：錯誤解讀啦

大陸衛健委專家稱：大陸一半縣區未感染新冠肺炎

相關新聞

陸專家：大陸新增本土病例基本快要沒有

大陸連日來通報，新冠肺炎確診病患人數下降，對於何時能夠不戴口罩，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感...

義大利聯合政府民主黨黨魁 確診新冠肺炎

義大利聯合政府的民主黨黨魁辛加雷提（Nicola Zingaretti）7日表示，他確診新冠肺炎。

國民黨「準中常委」黃敬平：要提案改革黨內選舉制度

國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投...

江啟臣當選黨主席 盧秀燕：團結眾人、任重道遠

台中市長盧秀燕晚間得知江啟臣當選國民黨主席後，她說，第一時間已與江主席通過電話，恭喜他選上主席，也期勉他帶領黨走向改革，...

國民黨主席補選 郝龍斌：憂投票率低影響結果

國民黨黨主席補選今天投票，候選人郝龍斌上午完成投票後說，由於投票率偏低，加上投票也不方便，有些黨員不知道在哪裡投票，很擔心投票率偏低，影響選舉結果。

防疫優先！ 國土法闖關 在野黨反對

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，無法交付委員會審查。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，行政院若再提，立院將再封殺，疫情當前，莫在此刻處理爭議法案。民進黨立法院黨團也表示，將與行政院討論輕重緩急，防疫優先。

【即時短評】國土法修法 有望促成在野大聯盟

行政院日前提出國土法修正草案，昨於立法院被時代力量黨團，和國民黨黨團「不約而同」提案封殺，退回程序委員會，亦是首次時代力...

藍綠有共識！防疫最優先 國土法暫不處理

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，...

苗栗女兒當立委 王婉諭與時力議員成立聯合服務處

時代力量不分區立委王婉諭來自苗栗，從小在苗栗長大，今天她與時代力量苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學，共同開設聯合服務處，今舉行服...

搭乘埃及尼羅河遊船 美6人確診感染新冠肺炎

美聯社報導，美國德州休士頓郡官員證實，這個全美第三大郡5日首度出現兩個新冠肺炎確診病例，這一男一女均為60多歲，連同前一...

美國28州淪陷！新冠肺炎確診病例增至304例

CNN報導，美國的新冠肺炎確診病例已增至304例，其中255例遍布在28州，另外49例是從海外撤回的美國人。

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

新國會上路，新科立委也紛紛上演質詢「處女秀」。面對官員，個個新立委都卯足勁表現，首次質詢策略雖不盡相同，但希望在國會殿堂留下屬於自己的歷史鏡頭 。

熱門新聞

全球疫情統計／全球新冠肺炎累計破10萬例！阿聯增至45例、科威特逾60例

台灣是防疫模範生！CNN大讚：這10點全世界都該好好學

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

埃及尼羅河遊船12人染新冠肺炎 疑遭一台裔美籍遊客感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。