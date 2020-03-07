陸專家：大陸新增本土病例基本快要沒有
大陸連日來通報，新冠肺炎確診病患人數下降，對於何時能夠不戴口罩，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這取決大陸與周邊國家的持續控制是否有效。
陸媒澎湃新聞報導，張文宏在「走出至暗時刻─首屆新冠肺炎多學科論壇」上表示，有很多人在問戴口罩的問題，但可能很快看到，大陸會成為病例輸入型國家，周邊國家的病例在增加，美國也在增加，大陸新增病例數基本快要沒有。
張文宏並預估，現在主要看大陸是否能一直對疫情有效的控制，另外也要視周邊國家的作為。如果最後是大陸控制得很好，周邊控制不好，「人家不戴，就你戴，這也滿奇怪」。
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