快訊

「內衣女神」街頭遭夜襲 眼鏡男衝車內拉扯逃跑

60年第一次 國泰航空傳3月13日將停航台港線

國民黨「準中常委」黃敬平：要提案改革黨內選舉制度

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投票率為29.96%，中常委選舉，桃園市籍有3人參選，桃市議員黃敬平（圖者）當選。圖／取自黃敬平臉書
國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投票率為29.96%，中常委選舉，桃園市籍有3人參選，桃市議員黃敬平（圖者）當選。圖／取自黃敬平臉書

國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投票率為29.96%；中常委選舉，桃園市籍有3人參選，桃市議員黃敬平當選，他表示，自己要當黨內改革的推手，要提案改革黨內選舉制度，即便會得罪前輩也會堅持，也肯定年輕的江啟臣當選，帶領國民黨脫胎換骨。

桃園市具選舉資格黨員2萬4839人、黨代表124人，市黨部今天開設7處投開票所開放投票，截至下午4點投票結束，投票數為7443票，投票率為29.96%，雖不到3成，但黨部認為，此次安排投開票所才7處，比以往少20多處，最後投票率跟開設28處投開票所的北市差不多，投票率比預期理想。

桃園市黨部陸續唱票並公布最後黨主席補選結果，1號江啟臣4790票、64.66%；2號郝龍斌2618票、35.34%，有效票7408票、廢票僅35票。

至於中常委選舉，全國有48名候選人，桃園市124名黨代表可各投16票，最後結果出爐選出32名中常委，桃園市籍有黃敬平、史碩仁與陳維德3人參選中常委，黃敬平票數落在第26名如願當選。

身兼國民黨黨代表及中央委員的黃敬平確定當選中常委，他說，「國民黨的選舉制度文化一定要改變」，他認為，連同中常委、中央委員等黨內選舉都採複數決，但也衍生換票、買票等不良風氣，這次參選中常委還要全國到處跑，「真的沒有必要」，應該比照立委等公職人員選舉，分配名額並以縣市分區選出，也可保留不分區席次。

「全部由黨員直選，才能夠真正反映民意！」黃敬平說，他當選中常委之後將主動提案，包括調整中常委、黨代表與中央委員等黨內職務選舉採分區制、並全部統一為4年選1次，因現行中常委2年選1次太過頻繁，不僅勞民傷財，也易讓有心人士見縫插針。

黃敬平說，希望先從推動黨內選舉的體制改革開始，讓外界看到國民黨徹底的改變，而不是待在黨內同溫層為人詬病，另也要推行改革財務結構、組織再造等工作，「就算得罪人也要去推」，期勉自己要當黨內改革的推手，才能真正替國民黨爭取民心。

至於江啟臣當選黨主席，黃敬平樂見其成，他說，選前預估江與郝是55波，有聽說黨內前輩刻意封殺江啟臣，但此次投票結果，呈現江一面倒勝出，足見國民黨出現改革契機，江啟臣年輕又沒有包袱，希望能帶領國民黨脫胎換骨，努力迎戰之後的大選。

投票率 中常委

延伸閱讀

韓國瑜臉書恭喜江啟臣 盼擦亮黨招牌、做實事喚回民心

影／國民黨主席補選勝出 江啟臣：考驗今天才開始

國民黨補選黨主席 江啟臣在金門獲過半黨員支持

江啟臣當選黨主席 秘書長李彥秀呼聲高

相關新聞

陸專家：大陸新增本土病例基本快要沒有

大陸連日來通報，新冠肺炎確診病患人數下降，對於何時能夠不戴口罩，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感...

義大利聯合政府民主黨黨魁 確診新冠肺炎

義大利聯合政府的民主黨黨魁辛加雷提（Nicola Zingaretti）7日表示，他確診新冠肺炎。

國民黨「準中常委」黃敬平：要提案改革黨內選舉制度

國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投...

江啟臣當選黨主席 盧秀燕：團結眾人、任重道遠

台中市長盧秀燕晚間得知江啟臣當選國民黨主席後，她說，第一時間已與江主席通過電話，恭喜他選上主席，也期勉他帶領黨走向改革，...

國民黨主席補選 郝龍斌：憂投票率低影響結果

國民黨黨主席補選今天投票，候選人郝龍斌上午完成投票後說，由於投票率偏低，加上投票也不方便，有些黨員不知道在哪裡投票，很擔心投票率偏低，影響選舉結果。

防疫優先！ 國土法闖關 在野黨反對

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，無法交付委員會審查。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，行政院若再提，立院將再封殺，疫情當前，莫在此刻處理爭議法案。民進黨立法院黨團也表示，將與行政院討論輕重緩急，防疫優先。

【即時短評】國土法修法 有望促成在野大聯盟

行政院日前提出國土法修正草案，昨於立法院被時代力量黨團，和國民黨黨團「不約而同」提案封殺，退回程序委員會，亦是首次時代力...

藍綠有共識！防疫最優先 國土法暫不處理

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，...

苗栗女兒當立委 王婉諭與時力議員成立聯合服務處

時代力量不分區立委王婉諭來自苗栗，從小在苗栗長大，今天她與時代力量苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學，共同開設聯合服務處，今舉行服...

搭乘埃及尼羅河遊船 美6人確診感染新冠肺炎

美聯社報導，美國德州休士頓郡官員證實，這個全美第三大郡5日首度出現兩個新冠肺炎確診病例，這一男一女均為60多歲，連同前一...

美國28州淪陷！新冠肺炎確診病例增至304例

CNN報導，美國的新冠肺炎確診病例已增至304例，其中255例遍布在28州，另外49例是從海外撤回的美國人。

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

新國會上路，新科立委也紛紛上演質詢「處女秀」。面對官員，個個新立委都卯足勁表現，首次質詢策略雖不盡相同，但希望在國會殿堂留下屬於自己的歷史鏡頭 。

熱門新聞

全球疫情統計／全球新冠肺炎累計破10萬例！阿聯增至45例、科威特逾60例

台灣是防疫模範生！CNN大讚：這10點全世界都該好好學

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

埃及尼羅河遊船12人染新冠肺炎 疑遭一台裔美籍遊客感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。