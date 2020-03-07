國民黨「準中常委」黃敬平：要提案改革黨內選舉制度

國民黨主席補選暨中常委選舉桃園市開票結果今晚出爐，江啟臣4790票、64.66%，大勝郝龍斌2618票、35.34%，投票率為29.96%；中常委選舉，桃園市籍有3人參選，桃市議員黃敬平當選，他表示，自己要當黨內改革的推手，要提案改革黨內選舉制度，即便會得罪前輩也會堅持，也肯定年輕的江啟臣當選，帶領國民黨脫胎換骨。

桃園市具選舉資格黨員2萬4839人、黨代表124人，市黨部今天開設7處投開票所開放投票，截至下午4點投票結束，投票數為7443票，投票率為29.96%，雖不到3成，但黨部認為，此次安排投開票所才7處，比以往少20多處，最後投票率跟開設28處投開票所的北市差不多，投票率比預期理想。

桃園市黨部陸續唱票並公布最後黨主席補選結果，1號江啟臣4790票、64.66%；2號郝龍斌2618票、35.34%，有效票7408票、廢票僅35票。

至於中常委選舉，全國有48名候選人，桃園市124名黨代表可各投16票，最後結果出爐選出32名中常委，桃園市籍有黃敬平、史碩仁與陳維德3人參選中常委，黃敬平票數落在第26名如願當選。

身兼國民黨黨代表及中央委員的黃敬平確定當選中常委，他說，「國民黨的選舉制度文化一定要改變」，他認為，連同中常委、中央委員等黨內選舉都採複數決，但也衍生換票、買票等不良風氣，這次參選中常委還要全國到處跑，「真的沒有必要」，應該比照立委等公職人員選舉，分配名額並以縣市分區選出，也可保留不分區席次。

「全部由黨員直選，才能夠真正反映民意！」黃敬平說，他當選中常委之後將主動提案，包括調整中常委、黨代表與中央委員等黨內職務選舉採分區制、並全部統一為4年選1次，因現行中常委2年選1次太過頻繁，不僅勞民傷財，也易讓有心人士見縫插針。

黃敬平說，希望先從推動黨內選舉的體制改革開始，讓外界看到國民黨徹底的改變，而不是待在黨內同溫層為人詬病，另也要推行改革財務結構、組織再造等工作，「就算得罪人也要去推」，期勉自己要當黨內改革的推手，才能真正替國民黨爭取民心。

至於江啟臣當選黨主席，黃敬平樂見其成，他說，選前預估江與郝是55波，有聽說黨內前輩刻意封殺江啟臣，但此次投票結果，呈現江一面倒勝出，足見國民黨出現改革契機，江啟臣年輕又沒有包袱，希望能帶領國民黨脫胎換骨，努力迎戰之後的大選。