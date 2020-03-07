繼香港之後 澳門也派包機接回滯留武漢居民

澳門特區政府派出的包機，今（7）日飛往武漢天河機場，預計將接返59名滯留在湖北的居民回澳門，包機預計在下午5時半返抵澳門。

綜合港媒報導，包機早上11時10分抵達武漢天河機場，跟隨包機的6名醫護人員及2名旅遊局人員，抵達後立即展開工作，包括與湖北省當局對接；與澳門居民會合、點名分組和核對身份資料；為居民進行健康檢查和體溫檢測等。

澳門新聞局表示，有58位澳門居民目前在武漢天河國際機場，他們已完成首次檢疫，包括健康檢查和體溫檢測等，以及辦理登機手續。

旅遊局局長文綺華表示，指揮中心已在今早7時半運作，澳門中聯辦也派員到場，與湖北隨時保持溝通。被問及特區政府何時再派包機接載第2批在湖北的澳門居民回澳，文綺華表示，需視首批接載回澳的居民身體狀況，再決定下次接回行動。