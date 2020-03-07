澳音樂家跑熱炒店酒吧 指揮中心：不會公開足跡
澳籍音樂家遭爆私人行程曾赴熱炒店，住在知名酒店內、酒吧等，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，他確實曾赴餐廳吃飯，但是相關的接觸者都已經掌握，該居家隔離就隔離，風險低就自主管理，目前不會透過私人行程的足跡，除非是無法掌握才可能公布。
周志浩表示，目前有45位與澳籍音樂家接觸的樂手，需居家隔離，自主健康管理有131人，這段期間已告知需自主管理者，最好在家裡，非要外出一定要戴口罩，身體不適一定要盡快聯絡衛生單位。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有關於澳籍音樂家的樂團接觸者，有部分為教職，第一時間已經要求老師們重新安排課程，上課也可用遠距教學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言