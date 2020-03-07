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澳音樂家跑熱炒店酒吧 指揮中心：不會公開足跡

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真葉冠妤／台北即時報導

澳籍音樂家遭爆私人行程曾赴熱炒店，住在知名酒店內、酒吧等，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，他確實曾赴餐廳吃飯，但是相關的接觸者都已經掌握，該居家隔離就隔離，風險低就自主管理，目前不會透過私人行程的足跡，除非是無法掌握才可能公布。

周志浩表示，目前有45位與澳籍音樂家接觸的樂手，需居家隔離，自主健康管理有131人，這段期間已告知需自主管理者，最好在家裡，非要外出一定要戴口罩，身體不適一定要盡快聯絡衛生單位。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有關於澳籍音樂家的樂團接觸者，有部分為教職，第一時間已經要求老師們重新安排課程，上課也可用遠距教學。

疫情 口罩

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