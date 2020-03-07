【即時短評】國土法修法 有望促成在野大聯盟

行政院日前提出國土法修正草案，昨於立法院被時代力量黨團，和國民黨黨團「不約而同」提案封殺，退回程序委員會，亦是首次時代力量與國民黨有相同的戰略目標，暗示著「在野大聯盟」已出現頭一個，各方都可以合作的議題。

原以為「投票權下修18歲」，因社會存有高度共識，足以成為在野黨結盟的契機，但修憲本身太過複雜，再加上連署門檻過高，小黨操作空間有限，而正因為全國共識高，不但執政黨不願將主導權讓給在野黨，議題實已將各黨凝聚成「國會大聯盟」，在野黨不管合作、不合作，都得支持，失去聯盟的意義。

組成大聯盟，在野黨不但需要一個共同的目標，還需要一個共同的敵人。未來執政黨若堅持通過備受爭議的國土法修法，則很可能促成在野大聯盟的形成。

時代力量與國民黨皆提案退回草案，可被視為指標性事件，尤其兩黨在政治光譜的兩端，國民黨仍帶有威權、保守派的形象、包袱，讓進步小黨對合作怯步，就算明知立院席次不夠造成影響，也不願與國民黨聯手，但國土法修法的嚴重性顯然讓他們跨出第一步。

過去在立法院在野大聯盟的成形亦與議題息息相關，例如民進黨團總召柯建銘回顧對抗馬政府的國會在野聯合戰線即是在「反美牛」時崛起。現在國民黨、民眾黨，和時代力量對國土法修法看法一致，很可能成為新在野大聯盟的基石。