藍綠有共識！防疫最優先 國土法暫不處理

行政院國土計畫法部分條文修正草案，因為遭外界質疑為國土開發開後門，昨天在立法院院會處理報告事項時，被立委退回程序委員會，無法交付委員會審查。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，行政院若再提，立院將再封殺，疫情當前，莫在此刻處理爭議法案。民進黨立法院黨團也表示，將與行政院討論輕重緩急，防疫優先。

行政院日前通過國土法修正草案，送立法院審議，其中除了延長各縣市通盤檢討期限，也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

立法院昨將國土法修正草案排入院會，擬送委員會審查，但遭時代力量、國民黨團提案阻擋，將草案退回程序委員會。時力黨團總召邱顯智甚至直指，其修法是「國土破壞法」，不但退回程序委員會，還希望後續不要排入議程，或乾脆由行政院主動撤回。

林為洲則進一步指出，現在防疫為先，黨團視國土法為爭議法案，應該等到疫情緩和後再來討論，如果國土法近期再被送入院會排審，國民黨團也將再一次提案，退回程序委員會。

然而現行國土計畫法規定各縣市須訂出國土計畫的期限，到今年4月30日即將到期，但18個縣市中僅有8縣市完成，若不修法延期，多個縣市將面臨違法。民進黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團將了解在野黨的訴求後，再跟行政院溝通，強調立法時程的緩急輕重，立院和政院兩方都必須做折衝。

他並表示，現在是以防疫為主，政院的重大優先法案，黨團都暫時放著，先把疫情處理完再說，國土法修法也是如此。