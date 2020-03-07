苗栗女兒當立委 王婉諭與時力議員成立聯合服務處
時代力量不分區立委王婉諭來自苗栗，從小在苗栗長大，今天她與時代力量苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學，共同開設聯合服務處，今舉行服務處揭牌儀式，王婉諭說，未來希望將地方民意傳達國會，中央地方共同努力，讓家鄉變得更好。
立法委員王婉諭說，她從小住在苗栗，小時候讀的幼兒園，就在苗栗市場裡面，父母親都仍住在苗栗，假日有空一定會回苗栗，她參選時的第一個掃街行程，也選在苗栗市的南苗市場。
王婉諭說，對苗栗有很深感情，尤其是苗栗好山好水、文化、美食，南庄護魚步道、雪霸國家公園，桐花、杭菊、柚花、桂花，還有很多的特色小吃、客家菜，苗栗是很有溫度的土地。
參選時，王婉諭曾說「未來能有機會為苗栗再多做一些事」，雖然是不分區立委，會把自己當作苗栗立委，為這裡、為各位鄉親服務。
王婉諭說，記得第一次到南苗市場掃街時，有人跟她說「苗栗真的很需要改革！」，苗栗是全台唯一一個沒有政黨輪替過的地方，身為苗栗的女兒，她說，這裡是最人親土親的故鄉，當選後服務處也優先在這裡成立，為的就是能為苗栗多做一點事。
對於外界將苗栗縣被喻為苗栗國，王婉諭說，「有點淡淡哀傷」，顯示苗栗的政治是封閉，透過地方與中央力量，讓苗栗更開放，更進步。
苗栗縣議員宋國鼎說，就個人層次在中央多一位實力堅強戰友，議題層次，往後能涉獵的議題範疇更加多元與開拓。
苗栗縣議員曾玟學說，服務處遇到許多陳情案件尚未處理完，都需要中央單位協調，過去沒有中央民代協助，常常連會勘都約不到，讓他很無奈，相信有了婉諭委員協助，這樣的情形能改善，讓改變苗栗的力量更有力。
曾玟學說，苗栗縣議會下周開臨時會，時代力量在苗栗以更完整戰力，從中央到地方，從立委到議員，在地方發現議題，若屬中央層級將可由委員辦公室發揮，許多中央政策制定後落實，也仰賴地方議員持續監督，期待一起為苗栗努力，苗栗變得更好。
苗栗縣區域立委兩席國民黨陳超明、徐志榮；不分區立委部分，除時代力量王婉諭外，民眾黨不分區立委賴香伶也是苗栗縣三義鄉人；民進黨部分則不分區立委沈發惠設置苗栗辦公室。
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