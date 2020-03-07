快訊

船長一問三不知？至尊公主號21人確診 加州戒備全船隔離

南韓大邱公寓爆集體感染！141名住戶46人確診

搭乘埃及尼羅河遊船 美6人確診感染新冠肺炎

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國已有六人在搭乘埃及尼羅河遊船後返國確診感染新冠肺炎。歐新社
美國已有六人在搭乘埃及尼羅河遊船後返國確診感染新冠肺炎。歐新社

美聯社報導，美國德州休士頓郡官員證實，這個全美第三大郡5日首度出現兩個新冠肺炎確診病例，這一男一女均為60多歲，連同前一天休士頓郊區本德堡郡（Fort Bend County）確診的一名70歲男士，三人均於今年2月在埃及搭乘一艘尼羅河遊船。

官員說，另外兩名來自哈里斯郡（Harris County）的同行者也接受衛生單位的監控。

此外，華盛頓郵報報導，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）6日證實，三名來自該州蒙哥馬利郡（Montgomery County）的民眾於2月搭乘尼羅河遊船，在返美兩州後確診感染新冠肺炎。三人都只有不算嚴重的感冒症狀，正在康復中。

華郵報導，休士頓地區有八人傳出在埃及搭乘尼羅河遊船返美後感染新冠肺炎。

法國當局表示，幾名法國人去埃及旅行後感染新冠肺炎。加拿大當局也證實，至少三名加拿大人最近去埃及旅遊後確診。

埃及一艘尼羅河遊船上的12名船員確診新冠肺炎，這艘遊船從亞斯文（Aswan）開往路克索（Luxor）。埃及在台灣當局通報一名美籍台灣人從埃及旅遊返國確診後，將12名船員隔離，在隔離結束前檢測確診，這12名船員都沒有出現症狀。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，台灣的60多歲女性1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，2月4日至10日為杜拜行程，11日至21日待在埃及，2月20日在埃及旅遊出現喉嚨痛及咳嗽症狀。

這位女士的丈夫疫調時，曾提及該團含他們夫妻共37人，14人為夫妻檔來自美國休士頓朋友，其中10多人陸續發病，甚至連埃及裔導遊也發病，且是所有人中最早有症狀者。

埃及 新冠肺炎 法國

延伸閱讀

武漢市新冠肺炎日新增確診病例 降至兩位數

新冠肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

洛杉磯機場兩檢疫官染新冠肺炎 感染源不明

防範新冠肺炎 科威特沙烏地限制陸空交通

相關新聞

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

新國會上路，新科立委也紛紛上演質詢「處女秀」。面對官員，個個新立委都卯足勁表現，首次質詢策略雖不盡相同，但希望在國會殿堂留下屬於自己的歷史鏡頭 。

黨主席補選今投票 郝江都打「大老牌」 中常委大換血

國民黨主席補選今投票，候選人郝龍斌、江啟臣都打出「大老牌」。江啟臣拜會前主席吳伯雄爭取支持，大談要「無私無我」，壯大國民黨；郝龍斌則在臉書提到父親郝柏村說，做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，就是捍衛中華民國。

搭乘埃及尼羅河遊船 美6人確診感染新冠肺炎

美聯社報導，美國德州休士頓郡官員證實，這個全美第三大郡5日首度出現兩個新冠肺炎確診病例，這一男一女均為60多歲，連同前一...

美國28州淪陷！新冠肺炎確診病例增至304例

CNN報導，美國的新冠肺炎確診病例已增至304例，其中255例遍布在28州，另外49例是從海外撤回的美國人。

埃及尼羅河遊船12人染新肺 疑遭一台裔美籍遊客感染

美國有線電視新聞網報導，埃及一艘尼羅河遊船上發生12名船員確診新冠肺炎，疑遭一名台裔美籍遊客感染。

當藥局一日志工 蔡英文：感謝全國藥局、藥師和藥劑生

新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統今在臉書上表示，這陣子為了防疫，全國有六千多家健保藥局投入口罩發放工作，她特別感謝全國各...

張雅屏：黨主席候選人說的改革 我們已經做到了

國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書發文表示，國民黨敗選後各種改革意見紛紛冒出，主席補選過程中，兩位主席候選人都提到要組織改...

護憲保台！洪秀柱：國民黨主席不能迴避兩岸問題

為了堅守中華民國和平發展路線，國民黨前主席洪秀柱辦理護憲保臺論壇，洪秀柱今天在臉書進一步推出論壇第二集，以國民黨主席在兩...

柯文哲被控活摘器官案 葛特曼證稱：未說柯是器官仲介

作家吳祥輝於2018年出版作家伊森．葛特曼寫的《屠殺》中文版，並指台北市長柯文哲曾涉入大陸器官移植，指導以葉克膜技術活摘...

影／防疫作戰-遠距醫療 降低醫護病的感染風險

新冠肺炎目前並沒有特效藥，醫師大多採取支持性療法，但隨著確診病例增加，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，社...

連勝文成江啟臣選戰包袱？黨內人士：挺郝龍斌怎沒說？

國民黨主席補選明投票，最近黨內卻傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」。有為連抱不平、熟知內情的黨內人士質疑，過去江的對手郝龍斌競...

美眾議員提案台在國際組織受公平受雇 外交部：感謝

外交部表示，已知美國聯邦眾議員蒂普頓（Scott Tipton, R-CO）及斯科特（David Scott, D-GA...

熱門新聞

全球疫情統計／全球累計破10萬例 至尊公主號21人確診

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

埃及尼羅河遊船12人染新冠肺炎 疑遭一台裔美籍遊客感染

公布不到30分鐘 澳籍接觸者擴大匡列、103人居家隔離

肯定醫護協助防疫 陳時中：之後危險津貼均每天萬元

埃及遊船12人染新冠肺炎控台人是感染源 指揮中心回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。