搭乘埃及尼羅河遊船 美6人確診感染新冠肺炎

美聯社報導，美國德州休士頓郡官員證實，這個全美第三大郡5日首度出現兩個新冠肺炎確診病例，這一男一女均為60多歲，連同前一天休士頓郊區本德堡郡（Fort Bend County）確診的一名70歲男士，三人均於今年2月在埃及搭乘一艘尼羅河遊船。

官員說，另外兩名來自哈里斯郡（Harris County）的同行者也接受衛生單位的監控。

此外，華盛頓郵報報導，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）6日證實，三名來自該州蒙哥馬利郡（Montgomery County）的民眾於2月搭乘尼羅河遊船，在返美兩州後確診感染新冠肺炎。三人都只有不算嚴重的感冒症狀，正在康復中。

華郵報導，休士頓地區有八人傳出在埃及搭乘尼羅河遊船返美後感染新冠肺炎。

法國當局表示，幾名法國人去埃及旅行後感染新冠肺炎。加拿大當局也證實，至少三名加拿大人最近去埃及旅遊後確診。

埃及一艘尼羅河遊船上的12名船員確診新冠肺炎，這艘遊船從亞斯文（Aswan）開往路克索（Luxor）。埃及在台灣當局通報一名美籍台灣人從埃及旅遊返國確診後，將12名船員隔離，在隔離結束前檢測確診，這12名船員都沒有出現症狀。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，台灣的60多歲女性1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，2月4日至10日為杜拜行程，11日至21日待在埃及，2月20日在埃及旅遊出現喉嚨痛及咳嗽症狀。

這位女士的丈夫疫調時，曾提及該團含他們夫妻共37人，14人為夫妻檔來自美國休士頓朋友，其中10多人陸續發病，甚至連埃及裔導遊也發病，且是所有人中最早有症狀者。