聽新聞
test
0:00 / 0:00
黨主席選舉為何選情冷？馬英九給了這個答案
國民黨主席補選與中常委改選今天投票，前總統馬英九上午赴黨中央投票。對於這次黨主席補選選情冷、投票率偏低，他受訪表示，是選舉（大選）造成的氛圍，加上疫情也有影響，因此現在選，投票率都不會很高，所以他身為黨員一定要來投票；被問到這次有選舉黑函在黨內流竄，他則說，這種小規模的狀況不能作為代表。
面對國民黨這次選情冷，媒體詢問馬英九是不是民眾對國民黨冷感？馬英九表示，這倒是不會，選情冷是一般的感覺；對於會不會擔心年輕人不來投票，他說，一般來講，年輕人投票率本來就很低。至於選情冷是否跟兩位候選人有關，馬英九未正面回應，僅表示自己是黨員就有義務要來投票。
被問到黨內團結問題，兩位候選人都有綁樁爭取選票，他怎麼看，馬英九認為黨內有團結，但對綁樁部分，他說不知道。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言