黨主席選舉為何選情冷？馬英九給了這個答案

國民黨主席補選與中常委改選今天投票，前總統馬英九上午赴黨中央投票。對於這次黨主席補選選情冷、投票率偏低，他受訪表示，是選舉（大選）造成的氛圍，加上疫情也有影響，因此現在選，投票率都不會很高，所以他身為黨員一定要來投票；被問到這次有選舉黑函在黨內流竄，他則說，這種小規模的狀況不能作為代表。

面對國民黨這次選情冷，媒體詢問馬英九是不是民眾對國民黨冷感？馬英九表示，這倒是不會，選情冷是一般的感覺；對於會不會擔心年輕人不來投票，他說，一般來講，年輕人投票率本來就很低。至於選情冷是否跟兩位候選人有關，馬英九未正面回應，僅表示自己是黨員就有義務要來投票。

被問到黨內團結問題，兩位候選人都有綁樁爭取選票，他怎麼看，馬英九認為黨內有團結，但對綁樁部分，他說不知道。