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國民黨補選黨主席 高雄市黨員多戴口罩前往投票
國民黨今天進行補選黨主席和改選中常委投票，高雄市黨部在全市設17個投票所，今天一早就有許多黨員到所屬的投票所投票；受新冠肺炎疫情影響，國民黨請前往投票的黨員戴上口罩，黨部也備有消毒水，只是額溫槍有限，多數投票所無法為每位投票者量額溫。高雄市長韓國瑜將到設在高雄市黨部的投票所投票。
高雄市黨部表示，包括1萬多名黃復興黨部黨員在內，高雄市具有投票資格的黨員有4萬多人。
對於黨主席的人選，有黨員支持年輕改革，也有黨員認為穩定、經驗很重要。
高雄今天是大晴天，一早就有許多國民黨員到投票所投票，市黨部有3個投票所，其中一個是黨代表選中常委的投票所。高雄市今年有侯彩鳳、黃紹庭和孫健萍3人登記參選中常委。
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