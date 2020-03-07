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國民黨主席補選碰上疫情 黨員戴口罩：最冷的主席選情
國民黨主席補選上午投票，候選人郝龍斌、江啟臣兩強相爭，補選期間碰上新冠肺炎疫情，被認為是選情最冷的主席選舉，嘉義縣12個投票所比照中選會防疫選舉規定，工作人員全部戴口罩，黨員有戴有不戴，周末天氣晴朗，投票秩序良好。
嘉縣投票所分別設在人口多的12鄉鎮市民眾服務社，民雄、中埔、水鄉等黨員數多的投票所，出現排隊情形，黨員少的投票所顯得冷清；黨員對2名候選人各有所好，有人欣賞年輕本土有創新改革理念的江啟臣；有人支持穩定，行政政治歷練完整的郝龍斌。
黨部說，全縣共計6974名有投票權的黨員，上午8點到下午4點投票，下午4點半投票結果揭曉；補選期間，郝龍斌、江啟臣都私下到嘉縣拜會黨籍公職人員及幹部拉票，未辦群眾聚集競選活動。
為配合防疫政策，工作人員全程戴口罩，投票黨員未規定戴口罩；黨員發燒請不要前來投票；出入口會有體溫監測與酒精消毒；遇有排隊人潮，工作人員會要求拉大間距1公尺以上，投票所窗戶打開保持通風。
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