張雅屏：黨主席候選人說的改革 我們已經做到了

國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書發文表示，國民黨敗選後各種改革意見紛紛冒出，主席補選過程中，兩位主席候選人都提到要組織改造要善用科技，甚至要打造數位黨部。

張雅屏說，其實，國民黨內的同志一直在做，務實的改革者應該先檢視黨內已有的資產，而不是先批評國民黨不好的文化。能看見國民黨自身優勢的黨主席，才能幫國民黨再起。

張雅屏表示，他去年就開始募款開發數位系統來幫忙一些從政朋友，其實「這些國民黨人說的改革，我們已經做到了」。

張雅屏指出，包括專為政治人物所研發的APP「數位助理」Poli的出現，可以解決許多黨員管理，選民互動以及地方服務等各類事項的整合，並且透過自動記錄各種互動，以人工智慧的方式挑選出合適的地方幹部。

他表示，選舉期間，政治人物可以擷取APP中所自動記錄所爭取的經費及各類服務資訊，告訴選民自己的成績單；未來，這套APP還能擴充服務連結大數據資料庫，升級為「數位幕僚」的功能，設定關鍵字以了解當日各種社群與新聞中的相關訊息。

張雅屏表示，國民黨的改革，不是天馬行空，用說的都很容易，例如過去國民黨曾推動過小組長的LINE群的設立與回報，但幾乎都是虛報，這些經驗只有做過的人才知道箇中道理。

張雅屏表示，國民黨每每敗選就進行檢討，但卻沒有真正落實。2016年敗選後接替擔任主席的洪秀柱主席，有同樣的改革方案但因沒連任而人去政息，加上黨產凍結之下，限於經費更難以推動。即便如此，但過去國民黨的同志依舊沒有放棄努力，他依舊在努力思考如何能幫助從政的朋友及國民黨再起，特別為此開發此APP「數位助理」Pol，並曾對兩位當今主席參選人表示，若有需要願意承擔所有的開發成本，讓黨內同志可以使用這套地方經營的利器。

張雅屏說，關於國民黨的改革再起，這是身為曾任黨務工作的同志不能割捨的責任，也要讓國人看見，國民黨人不會因為失敗而放棄努力。