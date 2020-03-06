快訊

義大利已淪重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

游泳名將孫楊禁賽8年原因曝光！母親竟狂扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張雅屏：黨主席候選人說的改革 我們已經做到了

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖：取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖：取自張雅屏臉書

國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書發文表示，國民黨敗選後各種改革意見紛紛冒出，主席補選過程中，兩位主席候選人都提到要組織改造要善用科技，甚至要打造數位黨部。

張雅屏說，其實，國民黨內的同志一直在做，務實的改革者應該先檢視黨內已有的資產，而不是先批評國民黨不好的文化。能看見國民黨自身優勢的黨主席，才能幫國民黨再起。

張雅屏表示，他去年就開始募款開發數位系統來幫忙一些從政朋友，其實「這些國民黨人說的改革，我們已經做到了」。

張雅屏指出，包括專為政治人物所研發的APP「數位助理」Poli的出現，可以解決許多黨員管理，選民互動以及地方服務等各類事項的整合，並且透過自動記錄各種互動，以人工智慧的方式挑選出合適的地方幹部。

他表示，選舉期間，政治人物可以擷取APP中所自動記錄所爭取的經費及各類服務資訊，告訴選民自己的成績單；未來，這套APP還能擴充服務連結大數據資料庫，升級為「數位幕僚」的功能，設定關鍵字以了解當日各種社群與新聞中的相關訊息。

張雅屏表示，國民黨的改革，不是天馬行空，用說的都很容易，例如過去國民黨曾推動過小組長的LINE群的設立與回報，但幾乎都是虛報，這些經驗只有做過的人才知道箇中道理。

張雅屏表示，國民黨每每敗選就進行檢討，但卻沒有真正落實。2016年敗選後接替擔任主席的洪秀柱主席，有同樣的改革方案但因沒連任而人去政息，加上黨產凍結之下，限於經費更難以推動。即便如此，但過去國民黨的同志依舊沒有放棄努力，他依舊在努力思考如何能幫助從政的朋友及國民黨再起，特別為此開發此APP「數位助理」Pol，並曾對兩位當今主席參選人表示，若有需要願意承擔所有的開發成本，讓黨內同志可以使用這套地方經營的利器。

張雅屏說，關於國民黨的改革再起，這是身為曾任黨務工作的同志不能割捨的責任，也要讓國人看見，國民黨人不會因為失敗而放棄努力。

國民黨 同志

延伸閱讀

護憲保台！洪秀柱：國民黨主席不能迴避兩岸問題

國民黨主席改選量體溫？額溫槍難買台東各投票所自主

會吳伯雄拚主席補選 江啟臣：中華民國是兩岸定海神針

國民黨主席補選明投票　郝龍斌強打父親郝柏村牌催票

相關新聞

柯文哲被控活摘器官案 葛特曼證稱：未說柯是器官仲介

作家吳祥輝於2018年出版作家伊森．葛特曼寫的《屠殺》中文版，並指台北市長柯文哲曾涉入大陸器官移植，指導以葉克膜技術活摘...

當藥局一日志工 蔡英文：感謝全國藥局、藥師和藥劑生

新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統今在臉書上表示，這陣子為了防疫，全國有六千多家健保藥局投入口罩發放工作，她特別感謝全國各...

張雅屏：黨主席候選人說的改革 我們已經做到了

國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書發文表示，國民黨敗選後各種改革意見紛紛冒出，主席補選過程中，兩位主席候選人都提到要組織改...

護憲保台！洪秀柱：國民黨主席不能迴避兩岸問題

為了堅守中華民國和平發展路線，國民黨前主席洪秀柱辦理護憲保臺論壇，洪秀柱今天在臉書進一步推出論壇第二集，以國民黨主席在兩...

影／防疫作戰-遠距醫療 降低醫護病的感染風險

新冠肺炎目前並沒有特效藥，醫師大多採取支持性療法，但隨著確診病例增加，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，社...

連勝文成江啟臣選戰包袱？黨內人士：挺郝龍斌怎沒說？

國民黨主席補選明投票，最近黨內卻傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」。有為連抱不平、熟知內情的黨內人士質疑，過去江的對手郝龍斌競...

美眾議員提案台在國際組織受公平受雇 外交部：感謝

外交部表示，已知美國聯邦眾議員蒂普頓（Scott Tipton, R-CO）及斯科特（David Scott, D-GA...

偵辦假訊息 調查局：中共網軍干涉我國總統大選

新冠肺炎假訊息流竄，調查局發現某臉書粉專因疏於維護，在「關於」所放置的網址連結，竟連向中國內容農場，溯源追查共有13家企...

影／傅崐萁黨籍案今闖關失敗 周守訓：現在討論意義何在

國民黨明天(7日)將進行黨主席補選，考紀會卻選在新任黨主席誕生前一天討論違紀案件，外界議論紛紛，質疑考紀會恐是要強行闖關...

影／明改選黨主席郝估獲黃復興相挺 江對投票率不樂觀

國民黨主席補選明(7)日投票，由於正值新冠肺炎時期，加上投票所減少，預期投票率將偏低，黃復興黨部動員力成為勝負關鍵，國民...

蘇貞昌批消費券：舉債卻沒有刺激到消費 好可惜！

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院提出紓困特別預算案，其中要發「振興抵用券」，引發討論，甚至有商界認為應該比照馬政府時代發...

會吳伯雄拚主席補選 江啟臣：中華民國是兩岸定海神針

國民黨主席補選明天投票，候選人、青壯派立委江啟臣上午拜訪黨前主席「伯公」吳伯雄請益，表示伯公最讓人敬佩的就是「無私無我」...

熱門新聞

全球疫情統計／義大利已淪歐洲重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

SARS、MERS到新冠...疫苗為何難產 病毒學家一句話告訴你

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。