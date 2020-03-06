護憲保台！洪秀柱：國民黨主席不能迴避兩岸問題

為了堅守中華民國和平發展路線，國民黨前主席洪秀柱辦理護憲保臺論壇，洪秀柱今天在臉書進一步推出論壇第二集，以國民黨主席在兩岸問題責任為主題，與國民黨前國發院長林忠山對談。

洪秀柱認為，由於兩位黨主席候選人對兩岸問題或刻意不談或語焉不詳，她對此深感憂慮，認為在變與不變之間，不能變的是國民黨的核心價值，其核心價值就是中華民國的建國基礎三民主義精神。

洪秀柱表示，中國國民黨作為創建國家的政黨，對國家自然有著無可推卸的責任，而身為中國國民黨的黨主席，當然在兩岸的問題上，也有非常重要的責任。「三民主義」不是過時老舊的專有名詞，而是國家最重要根基，是國家憲法的主要精髓，每一位中國國民黨的追隨者，都不能不捍衛它。